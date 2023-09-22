Тимошенко, Махно та інші: звідки пішли відомі українські прізвища

Прізвища українців огорнуті таємницею

Українські прізвища мають багату історію, незважаючи на те, що до XIV століття їх навіть не існувало. Відбулися вони лише від імен батьків, а й від населених пунктів, професій та іншого.

На порталі "Пращур" розповіли про те, як утворилися прізвища, які українці носять і досі. Зокрема, йдеться і про "зіркові" прізвища на кшталт Тимошенко, Махно та Бондарчук.

Більшість українських прізвищ утворено за допомогою суфіксу "енко": Тимошенко, Бондаренко, Шевченко. Також переважають прізвища із суфіксами "ейко", "очко", "-ко": Кличко, Марочко, Андрійко. Рідше зустрічаються співочі прізвища із суфіксами "евського" та "івський": Могилевського, Петрівський.

Найрідше в українських прізвищах можна зустріти старослов’янський суфікс "ич": Усич, Давидович, Германович. Чого не скажеш про суфікси "-ик" і "-ник", прізвища з якими зустрічаються часто-густо: Бердник, Пасічник, Петрик.

До "зоряних" відносяться суфікси "ук", "юк", "чук". Часто прізвища з ними можна зустріти серед знаменитостей, артистів театру та кіно: Поліщук, Бондарчук, Цимбалюк. Не менш цікаві філологам прізвища з суфіксами "ак" (Щербак), "ец" (Таранець), "ло" (Чикатило) та "но" (Махно).

Також деякі українські прізвища походять від імен чи прізвиськ батьків, переважно тата, але рідше й мами. Наприклад, Захарченко (від імені Захар), Ульяненко (від Уляна), Нікольчук (від Микола). А ось прізвища Малкович та Зінкевич представляють і зовсім окрему групу, бо виникли ще за княжих часів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо дівчина змінює прізвище після заміжжя. Ця українська традиція зародилася давно.