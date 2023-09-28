Укр

Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения Новость обновлена 28 сентября 2023, 16:16

Некоторые даже не подозревают об этом

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, об их происхождении.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях украинцев, которые могут указывать на еврейские корни. Некоторые даже не подозревают об этом.

Так, согласно данным из открытых источников, среди украинских еврейских фамилий существуют такие:

  • Бродськый;
  • Бялык;
  • Бурман;
  • Гусар;
  • Барськый;
  • Гершкович;
  • Жаботинськый;
  • Гольденберг;
  • Гуревыч;
  • Гордон;
  • Гройсман;
  • Котлярськый;
  • Добкин;

Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков является евреем.

Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.

Также мы сообщали о том, откуда пошли съедобные и животные фамилии украинцев. Предки верили, что фамилия может защитить человека от злых духов и другой нечистой силы .Примечательно, что смешные двукомпонентные фамилии были придуманы во времена запорожских казаков.

Теги:
#Украина #История #Имя #Фамилии