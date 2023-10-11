Псуйбумага, Македонский и не только: какие еврейские фамилии имеют украинское происхождение

Многие фамилии происходят из Черкасской области

Как известно, в Украине проживает крупная еврейская община, а на праздник Рош ха-Шана сюда приезжает еще больше. Это привело к тому, что за долгие годы у множества украинцев появились фамилии еврейского происхождения, а многие евреи обзавелись украинскими фамилиями.

Как рассказал израильский филолог и культуролог, профессор Вольф Москович, некоторые из еврейских фамилий происходят от названий населенных пунктов в Черкасской области.

В частности, по его словам, фамилии Иванкин и Ванников происходят от городка Иваньки, что недалеко от Умани. Завадивкер происходит от названия Завадивка, а Македонские происходят не из Македонии, как можно подумать, а из Македонов возле Канева.

Многие из еврейских фамилий из Черкасской области и вовсе имеют четко выраженное украинское происхождение — Задирихвист, Трусиголова, Сторчеус, Псуйбумага. Примечательно, что прозвища в таком стиле обычно брали себе козаки на Запорожской сечи, однако Москович отмечает, что еврейские фамилии как постоянные сформировались лишь к началу XIX века, когда Сечи уже не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как появлялись еврейские фамилии и какие еще существуют свидетельства их украинского происхождения.