Ваши предки могут быть князьями, если фамилия звучит так: проверьте свою

Основные тотемные животные украинцев — волк и коза

Некоторые фамилии украинцев говорят о том, что в их жилах может течь сарматская или скифская кровь, также существуют тотемные фамилии — даже не догадываясь об этом, их носит множество украинцев.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. Он отмечает, что тотемные фамилии носят миллионы современных украинцев.

По словам профессора, иногда украинцы с такими фамилиями могут даже стесняться их, хотя, фактически, они происходят от тотемных князей и наделены силой, пронесенной сквозь века. Эти фамилии могут быть прямым названием тотема, либо быть его видоизменением. Так как тотемы — это зачастую животные, то например носители фамилии Коза могут считать ее некрасивой, а в детстве их могут дразнить.

Тотем – это существо, животное, дерево, растение, или предмет, считающийся основателем какого-то человеческого рода или племени. У украинцев наиболее распространенными тотемами были коза и волк. Практически все князья, бояре Украины в собственных гербах имели изображение собственных тотемов, которые они пронесли через тысячелетие.

Примеры тотемных фамилий украинцев:

Вовк,

Тур (Туровский, Турчак),

Береза,

Липа,

Боровик,

Цап,

Козел (Козловский),

Лось,

Кур (Куриленко),

Яструб (Ястубинский, Яструбчук),

Лебедь,

Ворона,

Лелека,

Голуб.

Эти и сотни подобных фамилий имеют очень древнее происхождение. Они возникли как минимум за тысячу лет до нашей эры, считает академик.

"Исследования показали, что для преимущественной части Украины, от южной Черниговщины, через Киевщину, до Галичины и Гуцульщины, тут, главным тотемом была коза … а вот в Волынском полесье, Черниговском полесье, тотемом был волк", — отметил он.

Поэтому те, кто носит фамилию Вовк, может быть далеким потомком черниговских князей. К слову, по словам Масляка, тотемом россиян является медведь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.