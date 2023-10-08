Часть украинских фамилий произошла от слов, которые больше не используются: проверьте свою
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Происхождение некоторых украинских фамилий может удивить
Как известно, украинцы в древности часто получали прозвища в зависимости от рода деятельности, места проживания, черт характера и многого другого. Со временем эти прозвища превратились в фамилии и ныне далеко не все понимают их смысл, поскольку изначальные слова уже давно никто не использует в разговорной речи.
Как говорится в материале "Украинский интерес", проблем также добавляет то, что некоторые из этих слов изначально использовались только в диалектах.
В частности прозвища могли давать по внешнему признаку человека:
- Смаглий — загоревший человек или подросток;
- Бородай — человек с бородой;
- Чупрун — простолюдин;
- Махина — крупный предмет или человек.
По его поведению:
- Стогний — нытик;
- Бабий — бабник;
- Левак — тот, кто в рабочее время занимается сторонними подработками;
- Говоруха — любитель поговорить;
- Бевзь — болван;
По его профессии:
- Бортник — лесной пчеловод;
- Стадник — пастух;
- Грабар — землекоп;
- Стельмах — ремесленник, который занимается производством саней, колес и возов.
По его этнической принадлежности:
- Мазур — мазуры большая группа поляков, которая проживает на востоке Польши;
- Бойко — бойки одна из этнических групп на западе Украины;
- Лемко — лемки этническая группа, проживающая на склонах Карпатских гор.
Иногда фамилии появились от названия предметов, с которыми этот человек ассоциировался или часто ими пользовался:
- Чепига — рукоять плуга;
- Сагайдак — кожаный колчан для стрел;
- Копил — приспособление для шитья, которое использовалось сапожными мастерами;
- Бодня — бочка с крышкой;
- Тесла — вид топора, где лезвие расположено перпендикулярно к рукояти;
- Цюпа — хижина или тюрьма;
- Куделя или Кужиль — пряжа;
- Малай — вид хлеба из кукурузы, гороха или проса;
- Копыстка — деревянная лопатка;
- Кучма — высокая шапка из овечьей шерсти или длинные неаккуратные волосы.
Иногда определить значение фамилии весьма проблематично, поскольку у слова может быть два значения:
- Рогач — деревянная трость с двумя металлическими рогами на концах, который использовался для того, чтобы доставать горшки из печи. Это слово также имеет значение жука-оленя или самца оленя;
- Балабан — травянистое растение или птица из рода соколиных;
- КолОдий — густое клейкое вещество, которое использовалось в медицине и фотографии;
- КолодИй — большой нож с деревянной колодкой. К слову этот нож также назывался колодач и колесник, что тоже могло стать фамилями.
Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев носят одинаковые фамилии. Оказывается, в стране и за ее пределами может жить несколько десятков тысяч ваших однофамильцев.