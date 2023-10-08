Часть украинских фамилий произошла от слов, которые больше не используются: проверьте свою

Происхождение некоторых украинских фамилий может удивить

Как известно, украинцы в древности часто получали прозвища в зависимости от рода деятельности, места проживания, черт характера и многого другого. Со временем эти прозвища превратились в фамилии и ныне далеко не все понимают их смысл, поскольку изначальные слова уже давно никто не использует в разговорной речи.

Как говорится в материале "Украинский интерес", проблем также добавляет то, что некоторые из этих слов изначально использовались только в диалектах.

В частности прозвища могли давать по внешнему признаку человека:

Смаглий — загоревший человек или подросток;

Бородай — человек с бородой;

Чупрун — простолюдин;

Махина — крупный предмет или человек.

По его поведению:

Стогний — нытик;

Бабий — бабник;

Левак — тот, кто в рабочее время занимается сторонними подработками;

Говоруха — любитель поговорить;

Бевзь — болван;

По его профессии:

Бортник — лесной пчеловод;

Стадник — пастух;

Грабар — землекоп;

Стельмах — ремесленник, который занимается производством саней, колес и возов.

По его этнической принадлежности:

Мазур — мазуры большая группа поляков, которая проживает на востоке Польши;

Бойко — бойки одна из этнических групп на западе Украины;

Лемко — лемки этническая группа, проживающая на склонах Карпатских гор.

Иногда фамилии появились от названия предметов, с которыми этот человек ассоциировался или часто ими пользовался:

Чепига — рукоять плуга;

Сагайдак — кожаный колчан для стрел;

Копил — приспособление для шитья, которое использовалось сапожными мастерами;

Бодня — бочка с крышкой;

Тесла — вид топора, где лезвие расположено перпендикулярно к рукояти;

Цюпа — хижина или тюрьма;

Куделя или Кужиль — пряжа;

Малай — вид хлеба из кукурузы, гороха или проса;

Копыстка — деревянная лопатка;

Кучма — высокая шапка из овечьей шерсти или длинные неаккуратные волосы.

Иногда определить значение фамилии весьма проблематично, поскольку у слова может быть два значения:

Рогач — деревянная трость с двумя металлическими рогами на концах, который использовался для того, чтобы доставать горшки из печи. Это слово также имеет значение жука-оленя или самца оленя;

Балабан — травянистое растение или птица из рода соколиных;

КолОдий — густое клейкое вещество, которое использовалось в медицине и фотографии;

КолодИй — большой нож с деревянной колодкой. К слову этот нож также назывался колодач и колесник, что тоже могло стать фамилями.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев носят одинаковые фамилии. Оказывается, в стране и за ее пределами может жить несколько десятков тысяч ваших однофамильцев.