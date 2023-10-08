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Часть украинских фамилий произошла от слов, которые больше не используются: проверьте свою

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Часть украинских фамилий произошла от слов, которые больше не используются: проверьте свою Новость обновлена 08 октября 2023, 16:00

Происхождение некоторых украинских фамилий может удивить

Как известно, украинцы в древности часто получали прозвища в зависимости от рода деятельности, места проживания, черт характера и многого другого. Со временем эти прозвища превратились в фамилии и ныне далеко не все понимают их смысл, поскольку изначальные слова уже давно никто не использует в разговорной речи.

Как говорится в материале "Украинский интерес", проблем также добавляет то, что некоторые из этих слов изначально использовались только в диалектах.

В частности прозвища могли давать по внешнему признаку человека:

  • Смаглий — загоревший человек или подросток;
  • Бородай — человек с бородой;
  • Чупрун — простолюдин;
  • Махина — крупный предмет или человек.

По его поведению:

  • Стогний — нытик;
  • Бабий — бабник;
  • Левак — тот, кто в рабочее время занимается сторонними подработками;
  • Говоруха — любитель поговорить;
  • Бевзь — болван;

По его профессии:

  • Бортник — лесной пчеловод;
  • Стадник — пастух;
  • Грабар — землекоп;
  • Стельмах — ремесленник, который занимается производством саней, колес и возов.

По его этнической принадлежности:

  • Мазур — мазуры большая группа поляков, которая проживает на востоке Польши;
  • Бойко — бойки одна из этнических групп на западе Украины;
  • Лемко — лемки этническая группа, проживающая на склонах Карпатских гор.

Иногда фамилии появились от названия предметов, с которыми этот человек ассоциировался или часто ими пользовался:

  • Чепига — рукоять плуга;
  • Сагайдак — кожаный колчан для стрел;
  • Копил — приспособление для шитья, которое использовалось сапожными мастерами;
  • Бодня — бочка с крышкой;
  • Тесла — вид топора, где лезвие расположено перпендикулярно к рукояти;
  • Цюпа — хижина или тюрьма;
  • Куделя или Кужиль — пряжа;
  • Малай — вид хлеба из кукурузы, гороха или проса;
  • Копыстка — деревянная лопатка;
  • Кучма — высокая шапка из овечьей шерсти или длинные неаккуратные волосы.

Иногда определить значение фамилии весьма проблематично, поскольку у слова может быть два значения:

  • Рогач — деревянная трость с двумя металлическими рогами на концах, который использовался для того, чтобы доставать горшки из печи. Это слово также имеет значение жука-оленя или самца оленя;
  • Балабан — травянистое растение или птица из рода соколиных;
  • КолОдий — густое клейкое вещество, которое использовалось в медицине и фотографии;
  • КолодИй — большой нож с деревянной колодкой. К слову этот нож также назывался колодач и колесник, что тоже могло стать фамилями.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев носят одинаковые фамилии. Оказывается, в стране и за ее пределами может жить несколько десятков тысяч ваших однофамильцев.

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