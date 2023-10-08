Частина українських прізвищ походить від слів, які більше не використовуються: перевірте своє

Походження деяких українських прізвищ може здивувати

Як відомо, українці в давнину часто отримували прізвиська залежно від роду діяльності, місця проживання, рис характеру та багато іншого. Згодом ці прізвиська перетворилися на прізвища і нині далеко не всі розуміють їхній зміст, оскільки первинні слова вже давно ніхто не використовує в розмовній мові.

Як йдеться у матеріалі "Український інтерес", проблем також додає те, що деякі з цих слів спочатку використовувалися лише у діалектах.

Зокрема прізвиська могли давати за зовнішньою ознакою людини:

Смаглій — засмагла людина або підліток;

Бородай — людина з бородою;

Чупрун — простолюдин;

Махіна — великий предмет чи людина.

За його поведінкою:

Стогній — скиглій;

Бабій — бабник;

Лівак — той, хто у робочий час займається сторонніми підробітками;

Говоруха — любитель поговорити;

Бевзь — бовдур;

За його професією:

Бортник — лісовий бджоляр;

Стадник — пастух;

Грабар — землекоп;

Стельмах – ремісник, який займається виробництвом саней, коліс та возів.

За його етнічною приналежністю:

Мазур — мазури це велика група поляків, яка мешкає на сході Польщі;

Бойко — бойки це одна з етнічних груп на заході України;

Лемко — лемки це етнічна група, яка мешкає на схилах Карпатських гір.

Іноді прізвища з’явилися від назви предметів, з якими ця людина асоціювалася або часто ними користувалася:

Чепіга — держак плуга;

Сагайдак — шкіряний сагайдак для стріл;

Копил — пристосування для шиття, яке використовувалося шевськими майстрами;

Бодня — бочка з кришкою;

Тесла — вид сокири, де лезо розташоване перпендикулярно до держака;

Цюпа — хатина чи в’язниця;

Куделя або Кужіль — пряжа;

Малай — вид хліба з кукурудзи, гороху чи проса;

Копистка — дерев’яна лопатка;

Кучма — висока шапка з вовни або довге неакуратне волосся.

Іноді визначити значення прізвища дуже проблематично, оскільки слово може мати два значення:

Рогач — дерев’яна тростина з двома металевими рогами на кінцях, яка використовувалася для того, щоб діставати горщики з печі. Це слово також має значення жука-оленя чи самця оленя;

Балабан — трав’яниста рослина або птах із роду соколиних;

КолОдій — густа клейка речовина, яка використовувалася в медицині та фотографії;

КолодІй — великий ніж із дерев’яною колодкою. До речі, цей ніж також називався колодач і колісник, що теж могло стати прізвищами.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, скільки українців мають однакові прізвища. Виявляється, у країні та за її межами може жити кілька десятків тисяч ваших однофамільців.