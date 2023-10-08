Частина українських прізвищ походить від слів, які більше не використовуються: перевірте своє
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Походження деяких українських прізвищ може здивувати
Як відомо, українці в давнину часто отримували прізвиська залежно від роду діяльності, місця проживання, рис характеру та багато іншого. Згодом ці прізвиська перетворилися на прізвища і нині далеко не всі розуміють їхній зміст, оскільки первинні слова вже давно ніхто не використовує в розмовній мові.
Як йдеться у матеріалі "Український інтерес", проблем також додає те, що деякі з цих слів спочатку використовувалися лише у діалектах.
Зокрема прізвиська могли давати за зовнішньою ознакою людини:
- Смаглій — засмагла людина або підліток;
- Бородай — людина з бородою;
- Чупрун — простолюдин;
- Махіна — великий предмет чи людина.
За його поведінкою:
- Стогній — скиглій;
- Бабій — бабник;
- Лівак — той, хто у робочий час займається сторонніми підробітками;
- Говоруха — любитель поговорити;
- Бевзь — бовдур;
За його професією:
- Бортник — лісовий бджоляр;
- Стадник — пастух;
- Грабар — землекоп;
- Стельмах – ремісник, який займається виробництвом саней, коліс та возів.
За його етнічною приналежністю:
- Мазур — мазури це велика група поляків, яка мешкає на сході Польщі;
- Бойко — бойки це одна з етнічних груп на заході України;
- Лемко — лемки це етнічна група, яка мешкає на схилах Карпатських гір.
Іноді прізвища з’явилися від назви предметів, з якими ця людина асоціювалася або часто ними користувалася:
- Чепіга — держак плуга;
- Сагайдак — шкіряний сагайдак для стріл;
- Копил — пристосування для шиття, яке використовувалося шевськими майстрами;
- Бодня — бочка з кришкою;
- Тесла — вид сокири, де лезо розташоване перпендикулярно до держака;
- Цюпа — хатина чи в’язниця;
- Куделя або Кужіль — пряжа;
- Малай — вид хліба з кукурудзи, гороху чи проса;
- Копистка — дерев’яна лопатка;
- Кучма — висока шапка з вовни або довге неакуратне волосся.
Іноді визначити значення прізвища дуже проблематично, оскільки слово може мати два значення:
- Рогач — дерев’яна тростина з двома металевими рогами на кінцях, яка використовувалася для того, щоб діставати горщики з печі. Це слово також має значення жука-оленя чи самця оленя;
- Балабан — трав’яниста рослина або птах із роду соколиних;
- КолОдій — густа клейка речовина, яка використовувалася в медицині та фотографії;
- КолодІй — великий ніж із дерев’яною колодкою. До речі, цей ніж також називався колодач і колісник, що теж могло стати прізвищами.
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, скільки українців мають однакові прізвища. Виявляється, у країні та за її межами може жити кілька десятків тисяч ваших однофамільців.