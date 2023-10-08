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Частина українських прізвищ походить від слів, які більше не використовуються: перевірте своє

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Частина українських прізвищ походить від слів, які більше не використовуються: перевірте своє Новина оновлена 08 жовтня 2023, 16:00

Походження деяких українських прізвищ може здивувати

Як відомо, українці в давнину часто отримували прізвиська залежно від роду діяльності, місця проживання, рис характеру та багато іншого. Згодом ці прізвиська перетворилися на прізвища і нині далеко не всі розуміють їхній зміст, оскільки первинні слова вже давно ніхто не використовує в розмовній мові.

Як йдеться у матеріалі "Український інтерес", проблем також додає те, що деякі з цих слів спочатку використовувалися лише у діалектах.

Зокрема прізвиська могли давати за зовнішньою ознакою людини:

  • Смаглій — засмагла людина або підліток;
  • Бородай — людина з бородою;
  • Чупрун — простолюдин;
  • Махіна — великий предмет чи людина.

За його поведінкою:

  • Стогній — скиглій;
  • Бабій — бабник;
  • Лівак — той, хто у робочий час займається сторонніми підробітками;
  • Говоруха — любитель поговорити;
  • Бевзь — бовдур;

За його професією:

  • Бортник — лісовий бджоляр;
  • Стадник — пастух;
  • Грабар — землекоп;
  • Стельмах – ремісник, який займається виробництвом саней, коліс та возів.

За його етнічною приналежністю:

  • Мазур — мазури це велика група поляків, яка мешкає на сході Польщі;
  • Бойко — бойки це одна з етнічних груп на заході України;
  • Лемко — лемки це етнічна група, яка мешкає на схилах Карпатських гір.

Іноді прізвища з’явилися від назви предметів, з якими ця людина асоціювалася або часто ними користувалася:

  • Чепіга — держак плуга;
  • Сагайдак — шкіряний сагайдак для стріл;
  • Копил — пристосування для шиття, яке використовувалося шевськими майстрами;
  • Бодня — бочка з кришкою;
  • Тесла — вид сокири, де лезо розташоване перпендикулярно до держака;
  • Цюпа — хатина чи в’язниця;
  • Куделя або Кужіль — пряжа;
  • Малай — вид хліба з кукурудзи, гороху чи проса;
  • Копистка — дерев’яна лопатка;
  • Кучма — висока шапка з вовни або довге неакуратне волосся.

Іноді визначити значення прізвища дуже проблематично, оскільки слово може мати два значення:

  • Рогач — дерев’яна тростина з двома металевими рогами на кінцях, яка використовувалася для того, щоб діставати горщики з печі. Це слово також має значення жука-оленя чи самця оленя;
  • Балабан — трав’яниста рослина або птах із роду соколиних;
  • КолОдій — густа клейка речовина, яка використовувалася в медицині та фотографії;
  • КолодІй — великий ніж із дерев’яною колодкою. До речі, цей ніж також називався колодач і колісник, що теж могло стати прізвищами.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, скільки українців мають однакові прізвища. Виявляється, у країні та за її межами може жити кілька десятків тисяч ваших однофамільців.

Теги:
#Україна #Прізвища