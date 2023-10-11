Ваші предки можуть бути князями, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Основні тотемні тварини українців — вовк та коза

Деякі прізвища українців говорять про те, що у їхніх жилах може текти сарматська чи скіфська кров, також існують тотемні прізвища — навіть не здогадуючись про це, їх носить багато українців.

Про це на своєму YouTube каналі розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Він зазначає, що тотемні прізвища мають мільйони сучасних українців.

За словами професора, іноді українці з такими прізвищами можуть навіть соромитися їх, хоча фактично вони походять від тотемних князів і наділені силою, пронесеною крізь століття. Ці прізвища можуть бути прямою назвою тотема, або бути її видозміною. Так як тотеми — це часто тварини, то наприклад носії прізвища Коза можуть вважати її негарною, а в дитинстві їх можуть дражнити.

Тотем — це істота, тварина, дерево, рослина, або предмет, який вважається засновником якогось людського роду чи племені. В українців найпоширенішими тотемами були коза та вовк. Майже всі князі, бояри України у своїх гербах мали зображення своїх тотемів, які вони пронесли через тисячоліття.

Приклади тотемних прізвищ українців:

Вовк,

Тур (Туровський, Турчак),

Береза,

Липа,

Боровик,

Цап,

Козел (Козловський),

Лось,

Кур (Куриленко),

Яструб (Ястубинський, Яструбчук),

Лебідь,

Ворона,

Аист,

Голуб.

Ці та сотні подібних прізвищ мають дуже давнє походження. Вони виникли щонайменше за тисячу років до нашої ери, вважає академік.

"Дослідження показали, що для переважної частини України, від південної Чернігівщини, через Київщину, до Галичини та Гуцульщини, тут, головним тотемом була коза... а от у Волинському поліссі, Чернігівському поліссі, тотемом був вовк", — зазначив він.

Тому ті, хто має прізвище Вовк, може бути далеким нащадком чернігівських князів. До слова, за словами Масляка, тотемом росіян є ведмідь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дізнатися, звідки родом твої предки, можна після прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на “енко”, а прізвища, що закінчуються на “-ський”, “-цький”, “-жский” виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.