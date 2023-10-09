"У кого що болить", "чим би дитя не тішилося": як правильно замінити ці фразеологізми українською мовою

Позбавимося кальки з російської разом

З кожним тижнем все більше людей переходить на українську мову, проте суржик та калька з російської мови — це та проблема, з якою варто боротися кожному.

Наприклад, не всі знають, як правильно замінити популярні російські фразеологізми. Про аналоги деяких із них розповідає освітній портал "Солов’їну треба знати".

Якщо ви допускаєте в українській мові такі фрази як "в кого що болить, той про те і говорить" або "чим би дитя не тішилося", то ось які альтернативи їм краще запам’ятати:

"У кого что болит, тот о том и говорит", — натомість краще говорити "голодній курці просо на думці".

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — варто замінити на "нехай буде гречка, аби не суперечка".

А фразу "делу — время, потехе — час" можна замінити на "коли почав орати, то в сопілку не грати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві українські синоніми до слів про дощ, калюжі та блискавки варто вивчити.

Також вам може бути цікаво дізнатися, що означає фразеологізм "пускати півня".