"У кого что болит", "чем бы дитя не тешилось": как правильно заменить эти фразеологизмы в украинском языке

Избавимся от кальки с русского вместе

С каждой неделей все больше людей переходят на украинский язык, однако суржик и калька с российского языка, — это та проблема, с которой стоит бороться каждому.

К примеру, не все знают, как правильно заменить популярные российские фразеологизмы. Об аналогах некоторых из них рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".

Если вы допускаете в украинском языке такие фразы как "в кого що болить, той про те і говорить" или "чим би дитя не тішилося", то вот какие альтернативы им лучше запомнить:

"У кого что болит, тот о том и говорит", — вместо этого лучше говорить "голодній курці просо на думці".

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", — стоит заменить на "нехай буде гречка, аби не суперечка".

А фразу "делу — время, потехе — час" можно заменить на "коли почав орати, то в сопілку не грати".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные украинские синонимы к словам про дождь, лужи и молнии стоит выучить.

Также вам может быть интересно узнать, что значит фразеологизм "пускати півня".