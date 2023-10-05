Ответ может вас удивить: что значит украинский фразеологизм "пускати півня"

Эта фраза может иметь сразу два разных значения

Украинский язык с каждым днем становится все популярнее и распространеннее, и на фоне этого как никогда важна работа над ошибками и расширением словарного запаса.

К примеру, полезно знать, что значит такой редкий фразеологизм как "пускати півня". Об этом рассказывает образовательный портал "ҐАНОК".

У фразеологизма "пускати півня" может быть сразу два разных значения:

издавать фальшивые или писклявые звуки во время пения или декламации;

во время пения или декламации; поджигать что-то, вызывать пожар с целью расплаты или мести (тогда может говориться "пускати червоного півня".

Вот несколько примеров, как этот фразеологизм может использоваться в предложениях:

Хай-но тільки зачепить пан, ми йому покажемо, що таке Дике Поле та сиверські козаки! — Червоного півня пустимо.

Сокало мотався по селах, пильнуючи, щоб не лишилося в полях і клаптика хліба неспаленого.. Німців ждете? Для ворога запасаєтесь?! — кричав, скаженіючи,.. і пускав червоного півня під стрихи гамазеїв та стаєнь.

Тарас. …чому ж і досі ще ви півня не пустили на дворище на панове?!

Приймальна комісія сидить за столом у фойє. У центрі столу Немирович-Данченко. Я здогадався, що це він, і зовсім злякався. Заспівав два романсу, але в кінці останнього романсу пустив півня..

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит другой интересный фразеологизм "взяти на цугундер".