"Взяти на цугундер": единицы знают, что значит этот фразеологизм в украинском языке

Продолжаем обогащать словарный запас вместе

С каждой неделей все больше людей начинают говорить на украинском языке, — и это чудесно, однако от этого становится очень важна и работа над искоренением из речи суржика и кальки с российского языка.

К примеру, полезно знать такой фразеологизм как "взяти на цугундер", — он не самый распространенный, и потому не каждый может похвастаться им в своем словарном запасе. А что он значит, рассказывает образовательный портал dovidka.biz.ua.

Фраза "взяти на цугундер" используется для описания ситуации, когда кто-то притягивает кого-то в ответственности, эксплуатирует кого-то или расправляется с кем-то. Это неразделимая идиома, в значении которой нет ничего общего с отдельным значением каждого из компонентов.

Вот несколько примеров, как эта фраза используется в предложении:

Волосна влада брала винуватців на цугундер.

Пани іменем Ісуса Христа взяли тружденних і обремененних на цугундер і тягнуть з них жили.

Потім так своєю ціною візьмемо панів на цугундер, що вже земля усім Стадницьким не буде давати ніякого зиску.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что значит в украинском языке другой интересный фразеологизм "не в тім’я битий".