"Не в тім’я битий": не каждый правильно расшифрует этот украинский фразеологизм

Раскрываем новые тонкости украинского языка для вас

Популярность украинского языка неудержимо растет с каждым днем, однако вместе с тем растет и необходимость сообща работать над чистотой и богатством нашего соловьиного языка.

В частности, обогащать свой словарный запас интересными фразеологизмами наподобие фразы "не в тім’я битий". Что она значит, рассказывает портал "Корисно знати".

Если впервые услышать фразу "не в тім’я битий", то сразу непонятно, кто и куда битый. Однако она имеет переносное значение и используется для описания умного, смекалистого и сообразительного человека. Среди синонимов можно вспомнить такие как "мати розум в голові", "голова варить", "розуму не позичати", "мати голову на плечах", "розуму як накладено", "не ликом шитий", "бистрий на розум".

Также приводим несколько примеров, как фразеологизм "не в тім’я битий" используется в предложении:

А там — козак не в тім'я битий: щось та прирозуміє!

До нашої панночки нелегко приступитись, та я теж не в тім'я битий.

Все козацтво радо вітало і охоче дослухалось до порад не в тім'я битого пана січового писаря. Адже пан Скапа бачив і знав добре світ.

Хлопці наші, нівроку їм, не гвіздком у тім'я биті.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит фразеологизм "хоч вовк траву їж".