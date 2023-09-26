"Хоч вовк траву їж": мало кто знает, что значит этот фразеологизм в украинском языке

Этот оборот речи сделает ваш словарный запас богаче и интереснее

С каждым днем украинский язык становится все популярнее и распространеннее, что не может не радовать. Однако вместе с тем, как никогда актуальным становится разбор популярных ошибок и тонкостей языка, ведь не каждый сразу может разобраться во всех нюансах.

К примеру, не все знают, что на самом деле значит фразеологизм "хоч вовк траву їж". О нем рассказывает образовательный портал "Мова – ДНК нації".

Фразу "хоч вовк траву їж" используют в случаях, когда нужно показать уровень равнодушия к чему-то, что будет дальше. Синонимом ее являются фразеологизмы "не гріє і не знобить", "хоч трава не рости", а антонимом, — "брати близько до серця".

Вот несколько примеров, как этот фразеологизм используется в предложении:

Кожен потихеньку якось перебереться на той бік — і добре! А після мене, мовляв, хоч вовк траву їж.

Чи вам тільки б рекорд узяти, а там хоч вовк траву їж?

Захиститися,— а там хоч трава не рости!.. Ученим можеш не бути, а кандидатом — зобов’язаний.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 очень распространенных лексических ошибок, которые должен искоренить каждый.

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