"Хоч вовк траву їж": мало хто знає, що означає цей фразеологізм в українській мові

Цей мовний зворот зробить ваш словниковий запас багатшим і цікавішим

З кожним днем українська мова стає все популярнішою та поширенішою, що не може не тішити. Проте водночас як ніколи актуальним стає розбір популярних помилок та тонкощів мови, адже не кожен одразу може розібратися у всіх нюансах.

Наприклад, не всі знають, що насправді означає фразеологізм "хоч вовк траву їж". Про нього розповідає освітній портал "Мова – ДНК нації".

Фразу "хоч вовк траву їж" використовують у випадках, коли потрібно показати рівень байдужості до чогось, що буде далі. Синонімом її є фразеологізми "не гріє і не знобить", "хоч трава не рости", а антонімом — "брати близько до серця".

Ось кілька прикладів, як цей фразеологізм використовується у реченні:

Кожен потихеньку якось перебереться на той бік — і добре! А після мене, мовляв, хоч вовк траву їж.

Чи вам тільки б рекорд узяти, а там хоч вовк траву їж?

Захиститися,— а там хоч трава не рости!.. Ученим можеш не бути, а кандидатом — зобов’язаний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 11 дуже поширених лексичних помилок, які має викорінити кожен.

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