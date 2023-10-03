"Не в тім’я битий": не кожен правильно розшифрує цей український фразеологізм

Розкриваємо нові тонкощі української мови для вас

Популярність української мови нестримно зростає з кожним днем, проте водночас зростає і необхідність працювати всім разом над чистотою та багатством нашої солов’їної мови.

Зокрема, збагачувати свій словниковий запас цікавими фразеологізмами на кшталт фрази "не в тім’я битий". Що вона означає, розповідає портал "Корисно знати".

Якщо вперше почути фразу "не в тім’я битий", то одразу незрозуміло, хто й куди битий. Однак вона має переносне значення і використовується для опису розумної, тямущої та кмітливої людини. Серед синонімів можна згадати такі як "мати розум в голові", "голова варить", "розуму не позичати", "мати голову на плечах", "розуму як накладено", "не ликом шитий", "бистрий на розум".

Також наводимо кілька прикладів, як фразеологізм "не в тім’я битій" використовується у реченні:

А там — козак не в тім'я битий: щось та прирозуміє!

До нашої панночки нелегко приступитись, та я теж не в тім'я битий.

Все козацтво радо вітало і охоче дослухалось до порад не в тім'я битого пана січового писаря. Адже пан Скапа бачив і знав добре світ.

Хлопці наші, нівроку їм, не гвіздком у тім'я биті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає фразеологізм "хоч вовк траву їж".