"Не в тім’я битий": не кожен правильно розшифрує цей український фразеологізм
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Розкриваємо нові тонкощі української мови для вас
Популярність української мови нестримно зростає з кожним днем, проте водночас зростає і необхідність працювати всім разом над чистотою та багатством нашої солов’їної мови.
Зокрема, збагачувати свій словниковий запас цікавими фразеологізмами на кшталт фрази "не в тім’я битий". Що вона означає, розповідає портал "Корисно знати".
Якщо вперше почути фразу "не в тім’я битий", то одразу незрозуміло, хто й куди битий. Однак вона має переносне значення і використовується для опису розумної, тямущої та кмітливої людини. Серед синонімів можна згадати такі як "мати розум в голові", "голова варить", "розуму не позичати", "мати голову на плечах", "розуму як накладено", "не ликом шитий", "бистрий на розум".
Також наводимо кілька прикладів, як фразеологізм "не в тім’я битій" використовується у реченні:
- А там — козак не в тім'я битий: щось та прирозуміє!
- До нашої панночки нелегко приступитись, та я теж не в тім'я битий.
- Все козацтво радо вітало і охоче дослухалось до порад не в тім'я битого пана січового писаря. Адже пан Скапа бачив і знав добре світ.
- Хлопці наші, нівроку їм, не гвіздком у тім'я биті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає фразеологізм "хоч вовк траву їж".