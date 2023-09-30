"Білет" и "квиток": мало кто знает разницу между этими словами в украинском языке

Объясняем, чтобы вы больше не путались, — "лотерейний квиток" чи "лотерейний білет"

Украинцы прилагают много сил, чтобы день за днем активнее развивать свою культуру. Однако вместе с тем нужно также и развивать свою украинскую речь, стараться сделать ее чище и красивее.

К примеру, многие после перехода с русского языка путаются, в каких случаях уместно говорить "квиток", а когда нужно использовать слово "білет". Тонкости применения этих слов объясняет образовательный портал "Мова – ДНК нації".

В русском языке используется только слово "билет". Украинский же язык несколько богаче, и разные вещи могут называться как "білет", так и "квиток", и важно раз и навсегда разобраться, как правильно использовать эти слова.

Итак, "білет" это ценные бумаги или карточка с вопросами. Это слово говорят, когда речь идет про лотерейный билет, билет на экзамене, банковский или кредитный билет.

"Квиток", — это документ, который подтверждает вашу принадлежность к чему-то или право на что-то (вход, проезд). Оно может использоваться в разговоре про билеты на трамвай, метро, в театр, партийный билет, воинский билет, журналистский билет, билет профсоюза.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 11 лексических ошибок должен искоренить из своей речи каждый украинец.