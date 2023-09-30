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"Білет" та "квиток": мало хто знає різницю між цими словами в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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"Білет" та "квиток": мало хто знає різницю між цими словами в українській мові

Пояснюємо, щоб ви більше не плуталися — "лотерейний квиток" чи "лотерейний білет"

Українці докладають багато сил, щоб день за днем активніше розвивати свою культуру. Проте водночас потрібно також і розвивати свою українську мову, намагатися зробити її чистішою та красивішою.

Наприклад, багато хто після переходу з російської плутається, у яких випадках доречно говорити "квиток", а коли потрібно використовувати слово "білет". Тонкості вживання цих слів пояснює освітній портал "Мова – ДНК нації".

У російській мові використовується лише слово "билет". Українська ж мова трохи багатша, і різні речі можуть називатися як "білет", так і "квиток", і важливо раз і назавжди розібратися, як правильно використовувати ці слова.

Отже, "білет" це цінні папери або картка з питаннями. Це слово говорять, коли йдеться про лотерейний білет, екзаменаційний білет на іспиті, банківський або кредитний білет.

"Квиток" — це документ, який підтверджує вашу належність до чогось або право на щось (вхід, проїзд). Воно може використовуватися в розмові про квитки на трамвай, метро, театр, партійний квиток, військовий квиток, журналістський квиток, квиток профспілки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 11 лексичних помилок має викорінити зі своєї мови кожен українець.

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#Українська мова #Правила #Правопис