"Взяти на цугундер": одиниці знають, що означає цей фразеологізм в українській мові

Продовжуємо збагачувати словниковий запас разом

З кожним тижнем все більше людей починають говорити українською мовою — і це чудово, проте від цього стає дуже важливою і робота над викоріненням суржику та кальки з російської мови.

Наприклад, корисно знати такий фразеологізм як "взяти на цугундер" — він не найпоширеніший, і тому не кожен може похвалитися ним у своєму словниковому запасі. А що він означає, розповідає навчальний портал dovidka.biz.ua.

Фраза "взяти на цугундер" використовується для опису ситуації, коли хтось притягує когось до відповідальності, експлуатує когось чи розправляється з кимось. Це нероздільна ідіома, у значенні якої немає нічого спільного з окремим значенням кожного компонента.

Ось кілька прикладів, як ця фраза використовується у реченні:

Волосна влада брала винуватців на цугундер.

Пани іменем Ісуса Христа взяли тружденних і обремененних на цугундер і тягнуть з них жили.

Потім так своєю ціною візьмемо панів на цугундер, що вже земля усім Стадницьким не буде давати ніякого зиску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що означає в українській мові інший цікавий фразеологізм "не в тім’я битий".