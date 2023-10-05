Відповідь може вас здивувати: що означає український фразеологізм "пускати півня"
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Ця фраза може мати відразу два різні значення
Українська мова з кожним днем стає все популярнішою та поширенішою, і тому як ніколи важлива робота над помилками та розширенням словникового запасу.
Наприклад, корисно знати, що означає такий рідкісний фразеологізм, як "пускати півня". Про це розповідає освітній портал "ҐАНОК".
У фразеологізма "пускати півня" може бути одразу два різні значення:
- видавати фальшиві чи пискляві звуки під час співу чи декламації;
- підпалювати щось, викликати пожежу з метою розплати або помсти (тоді може говоритись "пускати червоного півня").
Ось кілька прикладів, як цей фразеологізм може використовуватись у реченнях:
- Хай-но тільки зачепить пан, ми йому покажемо, що таке Дике Поле та сиверські козаки! — Червоного півня пустимо.
- Сокало мотався по селах, пильнуючи, щоб не лишилося в полях і клаптика хліба неспаленого.. Німців ждете? Для ворога запасаєтесь?! — кричав, скаженіючи,.. і пускав червоного півня під стрихи гамазеїв та стаєнь.
- Тарас. …чому ж і досі ще ви півня не пустили на дворище на панове?!
- Приймальна комісія сидить за столом у фойє. У центрі столу Немирович-Данченко. Я здогадався, що це він, і зовсім злякався. Заспівав два романсу, але в кінці останнього романсу пустив півня..
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає інший цікавий фразеологізм "взяти на цугундер".