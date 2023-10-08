"Калабаня", "баюра", "зірниця": мало кто знает эти "осенние" украинские слова

Пополняем вместе словарный запас украинскими словами про дождь, лужи и молнии

В начале октября осень резко вступила в свои права в Украине, наступило похолодание и дожди, — и в связи с этим не будет лишним расширить свой словарный запас интересными "осенними" украинскими словечками.

К примеру, узнать синонимы к словам молния, лужа, дождит. О них рассказывает популярный украинский образовательный портал "Солов'їну треба знати".

Калькированные с русского языка конструкции про дождь "льет как из ведра", "льет ручьями" можно заменить украинскими синонимами — "ливцем ллє", "як з цебра", "залива", "дощ пірить", "полив цівками".

К слову "лужа" есть такие отличные синонимы как "бакай", "калабаня", "барліг", "баюра", "ковбаня".

"Молнию" также можно назвать "грімниця", "громовиця", "зірниця", "громовина", "мигавка".

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как в украинском языке правильно звучат названия популярных видов грибов.

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