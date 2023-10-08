"Калабаня", "баюра", "зірниця": мало хто знає ці "осінні" українські слова

Поповнюємо разом словниковий запас українськими словами про дощ, калюжі та блискавки

На початку жовтня осінь різко набула прав в Україні, настало похолодання та дощі — і у зв’язку з цим не буде зайвим розширити свій словниковий запас цікавими "осінніми" українськими слівцями.

Наприклад, дізнатися синоніми до слів блискавки, калюжа, дощить. Про них розповідає популярний український освітній портал "Солов’їну треба знати".

Кальковані з російської мови конструкції про дощ "ллє як із відра", "ллє струмками" можна замінити українськими синонімами — "ливцем ллє", "як з цебра", "залива", "дощ пірить", "полив цівками".

До слова "калюжа" є такі чудові синоніми як "бакай", "калабаня", "барліг", "баюра", "ковбаня".

"Блискавку" також можна назвати "грімниця", "громовиця", "зірниця", "громовина", "мигавка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як українською мовою правильно звучать назви популярних видів грибів.

Також вам може бути цікаво дізнатися, як правильно називати дитячі речі українською — не кожен знає, що слів "коляска", "кроватка" та "соска" варто уникати.