Забудьте слова "капєц", "блін", "тіпа", "корочє": чем красиво заменить эти слова-паразиты в украинском языке

Сделаем украинскую речь чище и богаче вместе

Очень радостно, что все больше людей начинают говорить на украинском языке, однако это также создает большую проблему суржика и кальки в речи.

В частности, многие не могут избавиться от российских слов-паразитов. Как красиво их можно заменить в украинском языке, рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".

Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:

вместо "блін", — "трясця";

"фігушки" можно заменить на "дзуськи";

"капєц", — "лишенько", "жах";

"тіпа", — "ніби";

"кстаті", — "до речі";

"воопщє", — "взагалі";

"канєшно", — "звісно";

"чуть-чуть", — "ледь-ледь";

"корочє", — "одним словом".

Конечно, это далеко не полный список российских слов, которые желательно искоренить из украинской речи, однако с чего-то же нужно начинать.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно заменить в украинской речи такие популярные российские фразеологизмы как "у кого что болит, тот о том и говорит" и "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало".