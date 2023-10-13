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Забудьте слова "капєц", "блін", "тіпа", "корочє": чем красиво заменить эти слова-паразиты в украинском языке

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем, какие есть красивые украинские аналоги российским словам-паразитам
Рассказываем, какие есть красивые украинские аналоги российским словам-паразитам. Фото telegraf.com.ua

Сделаем украинскую речь чище и богаче вместе

Очень радостно, что все больше людей начинают говорить на украинском языке, однако это также создает большую проблему суржика и кальки в речи.

В частности, многие не могут избавиться от российских слов-паразитов. Как красиво их можно заменить в украинском языке, рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".

Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:

  • вместо "блін", — "трясця";
  • "фігушки" можно заменить на "дзуськи";
  • "капєц", — "лишенько", "жах";
  • "тіпа", — "ніби";
  • "кстаті", — "до речі";
  • "воопщє", — "взагалі";
  • "канєшно", — "звісно";
  • "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
  • "корочє", — "одним словом".

Конечно, это далеко не полный список российских слов, которые желательно искоренить из украинской речи, однако с чего-то же нужно начинать.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно заменить в украинской речи такие популярные российские фразеологизмы как "у кого что болит, тот о том и говорит" и "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало".

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#Украинский язык