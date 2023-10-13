Забудьте слова "капєц", "блін", "тіпа", "корочє": чем красиво заменить эти слова-паразиты в украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сделаем украинскую речь чище и богаче вместе
Очень радостно, что все больше людей начинают говорить на украинском языке, однако это также создает большую проблему суржика и кальки в речи.
В частности, многие не могут избавиться от российских слов-паразитов. Как красиво их можно заменить в украинском языке, рассказывает образовательный портал "Солов'їну треба знати".
Вот список очень распространенных слов-паразитов, которые прицепились ко многим украинцам, а также варианты, чем их можно заменить, чтобы было красиво и аутентично:
- вместо "блін", — "трясця";
- "фігушки" можно заменить на "дзуськи";
- "капєц", — "лишенько", "жах";
- "тіпа", — "ніби";
- "кстаті", — "до речі";
- "воопщє", — "взагалі";
- "канєшно", — "звісно";
- "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
- "корочє", — "одним словом".
Конечно, это далеко не полный список российских слов, которые желательно искоренить из украинской речи, однако с чего-то же нужно начинать.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как правильно заменить в украинской речи такие популярные российские фразеологизмы как "у кого что болит, тот о том и говорит" и "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало".