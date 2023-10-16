"Мацьопа": не каждый украинец сможет правильно ответить, что значит это слово

Это очень распространенный диалектизм

Бесспорно, приятно, что все больше людей выбирают говорить на украинском языке, однако вместе с тем нужно и стараться, чтобы обогащать свою речь.

К примеру, изучать малоупотребляемые слова или диалектизмы, — такие как "мацьопа". Что оно значит, рассказывает популярная онлайн-библиотека "Горох".

Слово "мацьопа" может иметь два схожих значения:

маленький ребенок (ласкательно);

маленький человек, карлик.

Это диалектизм польского происхождения, который как правило встречается в западных областях Украины, однако является распространенным и даже встречается в литературе.

Также можно встретить такие производные слова как "мацюпенький", "масюпуній", "масюненький", "маціпонький", "мацінький". Кроме того, "Мацьопа", — это довольно распространенная фамилия, которую когда-то давали людям низкого роста.

Вот несколько примеров, как это слово используется в предложении:

Осінь зміняла літо, у тебе росли груди, ти вигадувала любові та плакала насправжки, серце своє ділила на мацьопі шматочки, ніби різдвяну проскурку, аби для всіх вистачило, для кожної найбезіменнішої істоти;

Спортивні заняття сприяють природному загартовуванню мацьоп, чудовому фізичному розвитку та хорошому настрою щодня!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво заменить в украинском языке такие распространенные российские слова-паразиты как "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".