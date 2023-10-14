"Тримаю слово": чому так заборонено говорити українською мовою і як буде правильно

"Тримати" можна щось буквально — книгу, чашку, пакет. Але не слово

Є великий привід для радості в тому, що з кожним днем україномовних людей стає дедалі більше, проте водночас постає велика проблема викорінення кальки з інших мов та суржику.

Наприклад, багато хто вживає українською мовою фразу "тримаю слово". Проте насправді так казати неправильно, пояснює популярний освітній портал "Мова – ДНК нації".

"Держать слово", — дуже поширений фразеологізм у російській мові, який вживається, коли йдеться про виконання обіцяного. І деякі, хто часто буває у російськомовному оточенні, допускають кальку, перекладаючи це як "тримати слово".

Але насправді "тримати" українською мовою можна предмети в буквальному значенні цього слова. А якщо йдеться про виконання обіцянок, то коректно говорити "дотримуватися слова", "додержуватися слова".

Ось кілька прикладів, як це словосполучення використовується у реченні:

На перевозі Максим гостро наказав козакам дотримувати цілковитої тиші.

Я свого слова дотримав.

Ви певні, що вони будуть додержувати присяги?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як гарно замінити в українській мові такі поширені слова-паразити як "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".