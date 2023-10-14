"Тримаю слово": почему так запрещено говорить в украинском языке и как будет правильно
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"Тримати" можно что-то буквально, — книгу, чашку, пакет. Но не слово
Есть большой повод для радости в том, что с каждым днем украиноязычных людей становится все больше, однако вместе с тем возникает большая проблема искоренения кальки с других языков и суржика.
К примеру, многие употребляют в украинском языке фразу "тримаю слово". Однако на самом деле так говорить неправильно, объясняет популярный образовательный портал "Мова – ДНК нації".
"Держать слово", — очень распространенный фразеологизм в русском языке, который употребляется, когда речь идет о выполнении обещанного. И некоторые, кто часто бывает в русскоязычном окружении, допускают кальку, переводя это как "тримати слово".
Но на самом деле "тримати" в украинском языке можно предметы в буквальном смысле этого слова. А если речь идет о выполнении обещаний, то корректно будет говорить "дотримуватися слова", "додержуватися слова".
Вот несколько примеров, как это словосочетание используется в предложении:
- На перевозі Максим гостро наказав козакам дотримувати цілковитої тиші.
- Я свого слова дотримав.
- Ви певні, що вони будуть додержувати присяги?
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво заменить в украинском языке такие распространенные слова-паразиты как "капєц", "блін", "тіпа", "корочє".