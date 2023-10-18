"Надобраніч" или "на добраніч"? Как правильно говорить в украинском языке

Объясняем доступно, чтобы больше никто не путался

Число украиноязычных людей стремительно растет с каждым днем, однако вместе с тем неизбежно растет и число разных ошибок в речи, — ведь просто технически невозможно сразу понять все тонкости языка.

К примеру, многие путают, как правильно говорить: "надобраніч" или "на добраніч". Это объясняет популярный образовательный портал "Мова – ДНК нації".

В разговорной речи фраза "на добраніч" часто произносится быстро, ввиду чего может создаться впечатление, что писать эту конструкцию тоже нужно слитно. Но на самом деле это не так.

"На добраніч", — так корректно желать приятного сна человеку, поскольку по правилам украинского языка словосочетание предлога и неизменного слова в значении имени существительного пишутся отдельно. Также допускается говорить просто "добраніч".

Вот несколько примеров, как это используется в предложении:

На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.

Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.

На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке значит слова "мацьопа", — не каждый знает правильное значение этого слова.