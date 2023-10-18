"Як всігда", "вибачаюсь": як позбутися суржиків і заговорити співучою українською

Вчимося говорити чистою мовою

Мовних помилок припускаються майже всі. Не виключення – навіть вчителі української мови та шановані професори. Щоб красиво замінити слова паразити, потрібно досконало вивчати українську мову.

Найбільше її засмічують русизми. Разом з gazeta.ua повчимося правильно вживати деякі слова та словосполучення.

Ось список найпопулярніших слів, які заполонили нашу солов’їну, і як їх замінити:

"Як всігда" – "як завжди". Це означає, що все більш-менш нормально.

"Не приймай близько до серця" – "не бери близько до серця".

"Вибачаюсь – вибачте". У російській кажуть "извиняюсь", українською правильно буде "перепрошую", "пробачте", "даруйте". Пам’ятайте, що займенник "-ся" вказує на дію, яка спрямована на себе – "вмиваюся", "причесуюся", "одягаюся". Тож кажучи "вибачаюся", ніби вибачаєшся сам перед собою.

"В кінці кінців" – "зрештою, врешті-решт, кінець кінцем". Переклад цього слова – це калька з російської мови "в конце концов".

"Батюшка і матушка" – піп і попадя або панотець і паніматка. Краще у звертанні до священника казати "панотець", "отче".

"Конєшно" – "звичайно, звісно".

"Користується популярністю" – "має успіх", "має популярність". В українській мові слово "користуватися" означає отримання прибутку, користі чи користування якимось благами. Про успішну людину краще казати "є популярною".

Кальки в українській мові часто називають покручами. Наша солов’їна настільки багата, що достатньо слів, аби замінити їх на красиві. Вивчайте і діставайте із глибокої криниці словників українські відповідники росіянізмам. Нехай мова буде чистою, без суржика.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно говорити "на добраніч" чи "добраніч". Читайте, щоб знати, як правильно.