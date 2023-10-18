Укр

"Как всігда", "вибачаюсь": как избавиться от суржиков и заговорить на поющем украинском

Автор
Лариса Семенюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Суржик в украинском – частое явление Новость обновлена 18 октября 2023, 15:07
Суржик в украинском – частое явление. Фото Телеграф

Учимся говорить на чистом языке

Языковые ошибки допускают почти все. Не исключение – даже учителя украинского языка и уважаемые профессора. Чтобы красиво заменить слова паразиты, нужно досконально учить украинский язык.

Больше всего ее засоряют русизмы. Вместе с gazeta.ua поучимся правильно употреблять некоторые слова и словосочетания.

Вот список самых популярных слов, заполонивших нашу соловьину, и как их заменить:

"Как всігда" — " як завжди".Это значит, что все более-менее нормально.

"Не принимай близько до серця" – "не бери близько до сердця".

"Вибачаюсь" — "вибачте". В русском говорят "извиняюсь", на украинском правильно будет "вибачте", "пробачте", "перепрошую". Помните, что местоимение "-ся" указывает на действие, которое направлено на себя — "вмиваюся", "причесуюся", "одягаюся". Поэтому говоря "вибачаюся", будто извиняешься сам перед собой.

"В кінці кінців" – "зрештою, врешті-решт, кінець кінцем". Перевод этого слова – это калька с русского языка "в конце концов".

"Батюшка и матушка" – "піп и попадя" или "батюшка и матушка". Лучше в обращении к священнику говорить "панотець", "отче".

"Конечно" — "конечно, конечно".

"Користується популярністю" – "має успіх", "має популярність". В украинском языке слово "користуватися" означает получение прибыли, пользы или пользования какими-либо благами. Об успешном человеке лучше говорить "є популярною".

Кальки в украинском языке часто называют покрутью. Наша соловьина настолько богата, что достаточно слов, чтобы заменить их красивыми. Изучайте и доставайте из глубокого колодца словарей украинские соответствия русским. Пусть речь будет чистой, без суржика.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно говорить "спокойной ночи" или "спокойной ночи". Читайте, чтобы знать, как правильно.

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