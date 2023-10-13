Піце́рія чи піцерíя? Як правильно говорити це слово українською

Лексема "піцерія" для української мови відносно нова

Існує безліч запозичених слів, в яких у перекладі українською мовою багато хто робить помилки. Наприклад, слово "піцерія" — в такому випадку виникає питання, куди потрібно ставити наголос — на "е" або на "і". Для цього потрібно розібратися у питанні, як це слово вимовляють у тій країні, якій воно належить.

Слово піцерія (pizzeria) походить з італійської мови. Там наголос ставлять виключно на передостанній склад: pizzerìa. Про це повідомляють на сайті KyivDictionary.

"Запозичення поширилося в Україні лише протягом 1990-х років після здобуття незалежності та розвитку в країні закладів іноземної культури харчування. Отже, лексема "піцерія" для української мови є відносно новою", — йдеться у матеріалі.

Можна припустити, що слово "піцерія" надійшло через мову-посередник — англійську. Варто зазначити, що в англійській мові pizzeria може мати подвійний наголос: на передостанньому складі або першому складі. Виходить, що ні в оригіналі, ні в можливій мові-посереднику наголос не ставиться "е".

Об’єктивних підстав для переходу оригінального італійського наголосу в складі "піцерія" на другий склад, відсутні. При цьому в українському словотворі в суфіксальних іменниках переважає саме наголос на суфіксі, оскільки він відрізняє суфікс як морфему, що визначає основне словотвірне значення слова.

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