Пицце́рия или пиццери́я? Как правильно говорить это слово по-украински

Лексема "пиццерия" для украинского языка относительно новая

Существует множество заимствованных слов, в которых в переводе на украинский язык многие делают ошибки. К примеру, слово "пиццерия" — в данном случае возникает вопрос, куда нужно ставить ударение — на "е" или на "и". Для этого нужно разобраться в вопросе, как это слово произносят в той стране, которой оно принадлежит.

Слово пиццерия (pizzeria) происходит из итальянского языка. Там ударение ставят исключительно на предпоследний слог: pizzerìa. Об этом сообщают на сайте KyivDictionary.

"Заимствование распространилось в Украине только в течение 1990-х годов после обретения независимости и развития в стране заведений иностранной культуры питания. Итак, лексема "пиццерия" для украинского языка относительно новая", — говорится в материале.

Можно предположить, что слово "пиццерия" пришло через язык-посредник — английский. Стоит отметить, что в английском языке pizzeria может иметь двойное ударение: на предпоследнем слоге или на первом слоге. Выходит, что ни в оригинале, ни в возможном языке-посреднике ударение не ставится на "е".

Объективные основания для перехода оригинального итальянского ударения в слоге "пиццерия" на второй слог, отсутствуют. При этом, в украинском словообразовании в суффиксальных существительных преобладает именно упор на суффиксе, поскольку он отличает суффикс как морфему, определяющую основное словообразовательное значение слова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться по утрам на украинском языке: "Доброго ранку" или "добрий ранок". Есть правило, которое следует запомнить.