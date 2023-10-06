"На протязі" или "протягом"? Как правильно говорить в украинском языке

Разберемся раз и навсегда с этой распространенной ошибкой

Украинский язык стремительно развивается и распространяется, ввиду чего есть важная задача не смешивать его с суржиком и не допускать нелепых ошибок в речи.

К примеру, стоит раз и навсегда запомнить, в каких случаях употребляется слово "протягом", а когда уместно говорить "на протязі". Это объясняет популярный образовательный портал "Мова – ДНК нації".

Слово "протягом" употребляется, когда нужно описать время существования чего-то, длительность какого-то события. Вместе с ним также используются такие слова как "упродовж", "впродовж".

Однако большая проблема состоит в том, что в русском языке это описывается конструкцией "на протяжении", ввиду чего многие, кто только переходит на украинский язык, описывает временные рамки словами "на протязі".

Но на самом деле "на протязі" в украинском языке описывает резкий поток воздуха, который продувает помещение через щели, или просто говоря сквозняк. Ввиду этого языковеды рекомендуют не путать эти понятия, хотя в классической украинской литературе и встречаются случаи, когда "на протязі" использовалось в значении слова "протягом".

Вот простой пример, который может помочь запомнить, как правильно использовать в речи эти слова:

Коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значит такой интересный украинский фразеологизм как "пускати півня".