"На протязі" чи "протягом"? Як правильно говорити в українській мові

Розберемося раз і назавжди з цією поширеною помилкою

Українська мова стрімко розвивається і поширюється, через що важливим є завдання не змішувати її з суржиком і не допускати безглуздих помилок.

Наприклад, варто раз і назавжди запам’ятати, у яких випадках вживається слово "протягом", а коли доречно говорити "на протязі". Це пояснює популярний освітній портал "Мова – ДНК нації".

Слово "протягом" вживається, коли потрібно описати час існування чогось, тривалість якоїсь події. Разом з ним також використовуються такі слова як "упродовж", "впродовж".

Однак велика проблема полягає в тому, що в російській мові це описується конструкцією "на протяжении", через що багато хто, хто тільки переходить на українську мову, описує часові рамки словами "на протязі".

Але насправді "на протязі" українською мовою описує різкий потік повітря, який продуває приміщення через щілини, або просто кажучи протяг. З огляду на це мовознавці рекомендують не плутати ці поняття, хоча в класичній українській літературі й трапляються випадки, коли "на протязі" використовувалося в значенні слова "протягом".

Ось простий приклад, який може допомогти запам’ятати, як правильно використовувати ці слова:

Коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає такий цікавий український фразеологізм як "пускати півня".