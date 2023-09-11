"Доброго ранку" или "добрий ранок": как правильно здороваться на украинском языке

Какую форму правильно использовать при встрече со знакомыми и родными

Украинский язык очень мелодичный и разнообразный. После полномасштабного вторжения россии в Украину многие наши сограждане начали переходить на него в быту. Однако не все сразу могут разобраться в тонкостях языка и не знают, как правильно здороваться.

Как правильно говорить на украинском языке: "Доброго ранку" или "добрий ранок", выяснил "Телеграф". Все правила произношения есть на образовательном портале.

Традиционно в украинском языке принято здороваться: "Добрий ранок", "Добрий день", "Добрий вечір".

Некоторые люди считают, что варианты "Доброго дня", "Доброго ранку" имеют форму пожеланий. Поэтому так говорить культурнее. Но, на образовательном портале утверждается, что эта форма приветствия не свойственна украинскому языку.

А вот формы в именительном падеже встречаются как в народном творчестве, так и в произведениях писателей. А формы "Доброго дня!" и "Доброго вечора!" отсутствуют.

В украинском языке для пожелания есть такие высказывания — "Гарного дня!", "Вдалого дня". Это устоявшиеся конструкции. Их обычно принято говорить на прощание, а не во время встречи. Кроме того, формы, употребляемые во время приветствия, и есть пожелания.

В других славянских языках также используются формы в именительном падеже.

В статье Анатолия Жилавого "Как правильно здороваться" говорится, что сокращенные формы приветствия Добридень!” и “Добривечiр!” не имеют аналогов в других славянских языках.

Ранее "Телеграф" назвал список потрясающих украинских слов, которые вы могли не знать. Используя их, вы можете удивить окружающих и увеличить свой словарный запас.

Напомним, что глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал в интервью "Телеграфу", возможно ли образование в Украине на уровне западного.