Новий Рік или Новий рік? Как правильно писать названия праздников на украинском языке

Есть три простых правила, которые следует запомнить

Среди множества разнообразных правил в украинском языке есть и те, по которым мы пишем названия праздников. Легко можно запутаться, какое название писать с большой буквы, а какое — с маленькой. Потому это довольно распространенная ошибка.

Языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" детально рассказал об этом случае. Он объяснил несколько простых советов, запомнив которые, вы больше никогда не запутаетесь в написании этих названий.

Так, есть три основных правила, по которым мы пишем в украинском языке названия праздников:

Частные праздники — все слова пишутся с маленькой буквы. Например: день нарождення, зустріч однокласників и прочее.

— все слова пишутся с маленькой буквы. Например: день нарождення, зустріч однокласників и прочее. Государственные праздники — первое слово с большой буквы. Например: День вчителя, Новий рік, День українського добровольця и т.д.

— первое слово с большой буквы. Например: День вчителя, Новий рік, День українського добровольця и т.д. Есть три высоких государственных праздника, в которых все слова пишутся с большой буквы: День Конституції, День Соборності, День Незалежности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть самые распространенные лексические ошибки, которые допускают при написании слов в украинском языке.