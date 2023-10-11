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Новий Рік чи Новий рік? Як правильно писати назви свят українською мовою

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як грамотно писати назви свят Новина оновлена 11 жовтня 2023, 13:13
Як грамотно писати назви свят. Фото фото з відкритих джерел

Є три прості правила, які слід запам’ятати

Серед багатьох різноманітних правил в українській мові є й ті, за якими ми пишемо назви свят. Легко можна заплутатися, яку назву писати з великої літери, а яку з маленької. Тому це досить поширена помилка.

Мовник Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1" детально розповів про цей випадок. Він пояснив кілька простих порад, запам’ятавши які ви більше ніколи не заплутаєтеся в написанні цих назв.

Так, є три основні правила, за якими ми пишемо в українській мові назви свят:

  • Приватні свята – всі слова пишуться з маленької літери. Наприклад: день народження, зустріч однокласників та інше.
  • Державні свята – перше слово з великої літери. Наприклад: День учителя, Новий рік, День українського добровольця тощо.
  • Є три високі державні свята, у яких усі слова пишуться з великої літери: День Конституції, День Соборності, День Незалежності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найпоширеніші лексичні помилки, які припускаються при написанні слів українською мовою.

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#Україна #Українська мова #Правила #Свята #Написання