Новий Рік чи Новий рік? Як правильно писати назви свят українською мовою

Є три прості правила, які слід запам’ятати

Серед багатьох різноманітних правил в українській мові є й ті, за якими ми пишемо назви свят. Легко можна заплутатися, яку назву писати з великої літери, а яку з маленької. Тому це досить поширена помилка.

Мовник Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1" детально розповів про цей випадок. Він пояснив кілька простих порад, запам’ятавши які ви більше ніколи не заплутаєтеся в написанні цих назв.

Так, є три основні правила, за якими ми пишемо в українській мові назви свят:

Приватні свята – всі слова пишуться з маленької літери. Наприклад: день народження, зустріч однокласників та інше.

– всі слова пишуться з маленької літери. Наприклад: день народження, зустріч однокласників та інше. Державні свята – перше слово з великої літери. Наприклад: День учителя, Новий рік, День українського добровольця тощо.

– перше слово з великої літери. Наприклад: День учителя, Новий рік, День українського добровольця тощо. Є три високі державні свята, у яких усі слова пишуться з великої літери: День Конституції, День Соборності, День Незалежності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найпоширеніші лексичні помилки, які припускаються при написанні слів українською мовою.