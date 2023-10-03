"Воєнний" чи "військовий"? Як правильно в українській мові писати ці слова

Багато людей неправильно вживають слова

Іноді написання того чи іншого слова в українській мові ускладнюється не лише незнанням правил написання, а й калькою з російської мови. А ситуація часом ускладнюється ще тим, що слова схожі на написання і близькі за тематикою, але мають абсолютно різне значення.

На порталі "Український інтерес" розповіли про те, як правильно писати "воєнний" чи "військовий". Щоб не плутатися щоразу під час написання, є просте правило все запам’ятати.

Слова "воєнний" чи "військовий" хоч і схожі за написанням, але означають зовсім різні речі. І щоб не переплутати, у якому разі яке слово потрібно використати, варто запам’ятати важливе правило. Слово "військовий" означає лише те, що стосується війська (військова служба, військова частина, військовий квиток). А слово "воєнний" стосується війни та всього, що пов’язано з нею (воєнні дії, воєнний період, воєнна перемога).

Проте є винятки, за яких допускається вживання як слова "військовий", так і слова "воєнний". І належить цей виняток до таких слів: блок, спілка, суд, суд, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно вживати частинку "пів" українською мовою. Існують прості способи запам’ятати ці правила.