"Воєнний" или "військовий"? Как правильно в украинском языке писать эти слова

Многие люди неправильно употребляют слова

Порой написание того или иного слова в украинском языке затрудняется не только незнанием правил написания, но и калькой с русского языка. А ситуация порой усложняется еще тем, что слова схожи по написанию и близки по тематике, но имеют абсолютно разное значение.

На портале "Украинский интерес" рассказали о том, как правильно писать "воєнний" или "військовий". Чтобы не путаться каждый раз при написании, есть простое правило все запомнить.

Слова "воєнний" или "військовий" хоть и схожи по написанию, но означают совсем разные вещи. И чтобы не перепутать, в каком случае какое слово нужно использовать, стоит запомнить важное правило. Слово "військовий" означает только то, что касается войска (військова служба, військова частина, військовий білет). А слово "воєнний" касается войны и всего, что связано с ней (воєнні дії, воєнний період, военна перемога).

Однако есть исключения, при которых допускается употребление как слова "воєнний", так и слова "військовий". И относится это исключение к таким словам: блок, союз, суд, трибунал, диктатура, помощь, история, машина, наука, промышленность, стратегия, тактика, теория, столкновение, искусство, расходы, потребности, условия, цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно употреблять частицу "пів" в украинском языке. Есть простые способы запомнить эти правила.