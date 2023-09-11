"Доброго ранку" чи "добрий ранок": як правильно вітатися українською мовою

Яку форму правильно використовувати при зустрічі зі знайомими та рідними

Українська мова різноманітна та дуже співуча. Після повномасштабного вторгнення росіії в Україну багато наших співгромадян почали переходити на неї в побуті. Проте не всі одразу можуть розібратися у тонкощах мови та не знають, як правильно треба вітатись.

Як правильно говорити українською мовою: "Доброго ранку" чи "добрий ранок", з'ясував Телеграф. Усі правила вимови є на освітньому порталі.

Традиційно в українській мові прийнято вітатися: "Добрий ранок", "Добрий день", "Добрий вечір".

Деякі люди вважають, що варіанти "Доброго дня", "Доброго ранку" мають форму побажань. Тому так говорити культурніше. Але, на освітньому порталі стверджується, що ця форма привітання непритаманний українській мові.

А от форми в називному відмінку наявні як у народній творчості, так і у творах письменників. Натомість форми "Доброго дня!" і "Доброго вечора!" відсутні.

В українській мові для побажання є такі вислови — "Гарного дня!", "Вдалого дня". Це усталені конструкції. Їх, зазвичай прийнято говорити на прощання, а не під час зустрічі. Окрім того, форми, за допомогою яких вітаються, самі по собі є побажаннями.

В інших слов’янських мовах також використовуються форми в називному відмінку.

У статті Анатолія Жилавого "Як правильно вітатися" йдеться, що стягненi форми вiтань "Добридень!" i "Добривечiр!" не мають аналогів у інших слов’янських мовах.

Раніше "Телеграф" назвав список приголомшливих українських слів, які ви могли не знати. Використовуючи їх, ви зможете здивувати оточуючих та збільшити свій словниковий запас.

Нагадаємо, що голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів в інтерв’ю "Телеграфу", чи можлива освіта в Україні на рівні західної.