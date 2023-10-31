Нужно ли сворачивать реформу школ, запущенную экс-министром Шкарлетом: эксперт дала два важных совета

Александра Петушкова оценила влияние войны с рф на осовременивание украинских средних учебных заведений

Несмотря на вызовы и риски, вызванные полномасштабной войной с россией, реформу системы среднего образования в Украине следует продолжать, применяя современные подходы и опыт развитых стран мира. Об этом "Телеграфу" рассказала глава общественной организации "Центр инновационного образования "Про.Свит" Александра Петушкова.

— Война повлияла на процесс внедрения концепции "Новой украинской школы" (НУШ — одна из ключевых школьных реформ Минобразования, запущенная еще до активной фазы войны. — Авт.). Пятый класс начинался после введения реформы при министре Сергее Шкарлетте, а шестой класс — во время полномасштабного вторжения. Действительно, сейчас есть существенные вызовы, но эта реформа является совершенно другим подходом в воспитании детей, и ее следует продолжать.

Советское образование строилось на накоплении теоретических знаний и формировании "правильных" ответов. А "Новая украинская школа" формирует детей, умеющих мыслить и аргументировать свое мнение, и, прежде всего, направлена на развитие компетентностей, — пояснила общественная деятельница.

По ее словам, из-за военных угроз следует гибко подходить к образовательному процессу в школах и давать им больше автономии как в формате занятий (дистанционка, очная форма, графики уроков, каникулы и т.п.), так и в выборе дисциплин.

— Должны отойти от того, что теоретические знания определяют, какими будут выпускники. Следует создавать условия, где учащиеся могут развивать другие компетенции. Социализация и мягкие навыки — это очень важно… Надо понимать, что на трансформации (школьной системы. — Авт.) нужно время, ведь в Украине примерно 13 тысяч заведений среднего образования, 400 тысяч учителей. Важно понимать разность контекста (прифронтовых и тыловых регионов и потребностей школ. — Авт.), создав общую рамку. А дальше важно предоставить (учреждениям. — Ред.) определенную свободу в этих рамках, которые задает Минобразования.

Надеюсь, у педагогов на местах будет достаточно свободы, компетентности и ответственности, чтобы действовать в этих рамках в соответствии с потребностями детей, — пояснила Александра Петушкова.

Как сообщалось, в нынешнем году во многих начальных классах украинских школ сложилась критическая ситуация с преподаванием предметов и оптимизацией процесса обучения. Причиной тому, кроме появления сотен тысяч маленьких переселенцев, вызванного широкомасштабным вторжением рф, может быть и нежелание властей решать вопросы оптимального количества детей в классе. Это приводит к сбоям в развитии детей.

*Подробнее о качестве среднего образования во время войны, отсутствии учебников для НУШ и противодействии реформе со стороны учителей — читайте в интервью "Телеграфу" председателя Государственной службы качества образования Руслана Гурака: "Учебников не хватает, а учителя сопротивляются новым подходам. Будет ли образование Украины, как на Западе?".