Маленькие "сельди" в большой бочке: почему младшие классы переполнены, а власти бездействуют

"Телеграф" узнал, почему власти позволяют уплотнять классы и что об этом думают образовательные эксперты

Во многих начальных классах украинских школ сложилась критическая ситуация с преподаванием образовательных дисциплин и оптимизацией учебного процесса. Причиной тому, помимо появления сотен тысяч маленьких переселенцев, вызванного широкомасштабным вторжением россии, является нежелание властей решать вопрос оптимального количества детей в классе, что приводит к сбоям в их развитии.

Действительно ли все так плохо и есть ли надежда на изменения в законодательстве? В сложном вопросе разбирался "Телеграф".

Нормы оставили в прошлом

До большой войны в Украине были четкие стандарты наполняемости классов начальных школ: не менее пяти и не более 24 учеников в классе. Однако в 2022 году Верховная Рада внесла временные изменения в Закон об общем среднем образовании и отменила эти ограничения на время военного положения. Теперь школы могут законно превышать установленные ранее нормы.

Так, в этом году в одной из школ под Киевом сформировали 17 первых классов, куда засчитали по 40 с лишним детей.

В других школах число классов, напротив, уменьшают, объединяя учащихся одной параллели. Обычно сокращение происходит в 2-х, 3-х и 4-х классах, когда становится понятно, сколько детей остаются за границей. Однако заставить школу предпринять такие шаги может и нехватка финансов. Ведь меньшее количество классов требует меньшего числа учителей, учебных помещений и других ресурсов.

Мировой опыт

— В образовательных супердержавах 20 учеников — это обычно максимум для класса при обучении вживую. Если говорить о том, что более 1 миллиона украинских учеников из-за войны находятся за границей, то ограничение количества учеников на уровне законодательства однозначно не только повысило бы качество образования, но и сохранило бы работу для как можно большего количества учителей, — говорит в комментарии "Телеграфу" основательница Новопечерской школы (Киев) и глава общественного союза "Освіторія" Зоя Литвин.

Такого же мнения придерживается авторка учебников и пособий в рамках реформы МОН "Новая украинская школа" (НУШ) Инна Большакова. Однако, по ее словам, чтобы говорить о "что-то" на уровне законодательства, нужно хотя бы соблюдать действующие нормы.

– Никто не хочет рекламировать маленькие классы. Но почему-то началась реклама больших. Действительно, в результатах международного исследования PISA написано, что большой класс не является основным фактором, оказывающим существенное влияние на качество обучения.

При этом почему-то никто не учитывает других фактов. К примеру, большие классы в британской школе. Никто не учитывает, что в классе работает учитель и ассистент учителя. То есть два взрослых человека покрывают класс 28-30 учеников. Соответственно, мы должны считать не количество классов, а количество учащихся, которое приходится на одного учителя конкретного класса.

Таким образом, мы искажаем картину и вырываем отдельные факторы из общего контекста. Это исследование выгодно для МОН, хотя на него много критики за рубежом, — говорит эксперт по вопросам образования Инна Большакова.

По ее словам, ассистенты и помощники учителей отвечают за чтение в классе, то есть учат детей, которые не успевают за другими. Они собирают таких детей в группы или пары и проводят дополнительные консультации. То есть это отдельный специалист. Для детей с инклюзией дефектологи, которые также проводят занятия. У нас же работает один учитель в одном классе, что существенно ухудшает обучение детей.

Отстающие дети остаются без внимания

По словам детской психологини Инны Большаковой, очень много энергии учителя уходит не на обучение, а на организационные процессы.

— Чем больше класс, тем больше запросов детей, тем больше запросов не обучающих. Тогда учитель истощается и до учебы руки не доходят. Хотя бы удержать детей в классе, чтобы никто не разбил себе нос.

Если это онлайн-обучение, то тем более. Ибо оно предполагает еще меньшее количество детей. В экране зума должно быть 9 окошек. Это ключевая цифра, потому что столько объектов попадает в поле зрения учителя. Тогда кто не попадает в поле зрения учителя? Отстающие дети.

Соответственно дети, нуждающиеся в дополнительном внимании сейчас находятся в худшем состоянии. А также переселенцы, дети из ограниченных семей, полусироты. Это те дети, которых государство должно защищать в первую очередь. Но их оставляют на произвол судьбы.

Учителя тоже истощаются и к ним приходит столько же истощенных детей. Какая польза этому обучению? Я отмечаю, даже если уменьшить количество учеников на 8 человек — это колоссальная разница. Ведь множество детей в классе создает большой шум. Поэтому ребенок в таком шуме подсознательно находится в тревожном напряженном состоянии, — заявляет эксперт.

Она также обращает внимание на то, что маленькие дети обычно контактны и включаются во взаимодействие со всеми. Поэтому учитель в большом классе не может организовать виды деятельности, которые предлагает "Новая украинская школа". Ведь в классе с 40 учениками учитель вместо инновационных методик вынужден переходить к старым советским методикам. То есть вместо дискуссии, вызвать одного человека к доске с мелом или презентацией, чтобы остальные дети молчали и слушали.

— Власть хочет сэкономить средства и делает шаг к тому, чтобы отказаться от начавшихся с внедрением НУШ ростков демократического строя. У нас закон предусматривает, чтобы класс делился на две подгруппы по основным предметам. Как правило, это украинский язык и математика. Однако сейчас в некоторых регионах у учителей отнимают эти часы и не дают возможность поделить класс пополам. Опять же экономия и нерациональное распределение средств. Надо не тренинги для учителей создавать, а давать деньги, не отнимая часа. Образование сейчас нуждается в сложных, но важных решениях, — заключает автор учебников НУШ и методики интегрированного обучения.

Что говорит Министерство образования и науки

Председатель Госслужбы качества образования Руслан Гурак в интервью "Телеграфу" объяснял, большее количество учеников в классах — даже к лучшему: "Большинство исследований указывает, что учителя как раз хорошо справляются, и большое количество детей в классе несущественно влияет на результаты обучения учеников. Все зависит от мастерства учителя и педагогического коллектива".

"Телеграф" обратился в Минобразования с вопросом, получили ли они ожидаемые результаты изменения правил наполняемости класса в июне 2022 года.

Как сообщили в министерстве, ситуацию изучают, поэтому рассматривается ли возможность восстановления четких стандартов относительно количества учеников в классе пока сообщить не могут.

— До полномасштабного вторжения российской федерации в образовательной субвенции на 2022 год было предусмотрено 5 млрд. грн. для разделения классов на группы. Однако, согласно государственному бюджету Украины на 2023 год, общий объем образовательной субвенции вышел на 18,9% меньше, чем прогнозировали. Учитывая ограниченный финансовый ресурс в условиях военного положения, на 2023 год в образовательной субвенции учтено только 0,5 млрд. грн. для разделения классов на группы.

Следует отметить, что финансирование разделения классов на группы может осуществляться как за счет образовательной субвенции, так и за счет средств местного бюджета. Так что если в классе много учащихся и их количество можно поделить, учебное заведение должно соблюдать образовательное законодательство. Родители учеников классов, у которых не осуществляется разделение на группы, имеют право обращаться к руководителю учебного заведения или местному совету и поднимать вопросы разделения классов на группы, — заявляют в МОН.

Важно понимать, что возвращение ограничения количества учащихся в классе потребует увеличения числа учителей и помещений. При этом все равно будут звучать голоса скептиков, что увеличение количества классов будет иметь ограниченную педагогическую ценность и отвлекать деньги от более эффективных инвестиций.