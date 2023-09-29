Построят самые современные школы и сады в 15 минутах от Киева: кто инвестирует и как будут выглядеть образовательные заведения

В первую очередь начнется строительство британского билингвального детского сада и начальной школы.

В пригороде Киева строят инновационный жилищный комплекс. Строительство Park Lake City было начато еще в 2019 году. Несмотря на временную остановку в начале полномасштабного вторжения, строительство активно возобновлено. В конечном итоге планируется воссоздать жилой проект площадью более 80 гектаров, где будут проживать более 4 тысяч семей. Среди многочисленных преимуществ – живописная местность с собственным водоемом, стильная архитектура и парковая зона с редкими растениями.

Кроме того, в ЖК будут самые современные образовательные учреждения. Группа компаний DIM и British International School, Ukraine (BISU) подписали соглашение о создании уникального образовательного пространства. Партнерство между известным оператором образования и ведущим застройщиком является своевременным ответом на общественные запросы относительно восстановления Украины и ее будущего. Речь идет не только о ценностях, но и новых стандартах жизни – украинцы хотят отстраивать "лучше, чем было".

28 сентября, на пресс-конференции, посвященной теме "Восстановление Украины: Образование будущего. Каким оно будет?" представители компании представили совместный проект. Телеграф побывал на этом мероприятии, чтобы узнать о том, какой будет школа.

Первая школа, предложившая британский стиль образования в Украине

Как рассказала председательница приемной комиссии BISU Елена Товкун, первый филиал британской международной школы был основан в 1997 году в столице Украины. Это единственная международная школа, которая физически продолжала работать в стране, в Киеве в Печерском районе и Днепре, с 1 сентября 2022 года, предлагая билингвальное образование из детского сада в выпускные классы. В основе академического курса лежит комбинация британской, международной и украинской обучающих программ. Согласно сегодняшним вызовам, ученики могут выбрать удобный для себя формат преподавания – очно, дистанционно и по экстернатной форме обучения.

Обучение обеспечивают сертифицированные международные учителя BISU. Некоторые из них остались в Украине, несмотря на полномасштабную войну. Александр Говард делится своим опытом преподавания во времена трудных испытаний.

— Для меня честь работать в Британской международной школе и вообще в Украине. Я здесь уже четвертый год. Конечно, трагические события, происходящие в стране с начала вторжения, повлияли на весь процесс образования. Но при всех вызовах, с которыми сталкиваются наши ученики, я был поражен их способностью достаточно быстро адаптироваться под эти ужасные реалии и успешно учиться – часто в укрытиях. Устойчивость и мужество детей – это то, что поражает и вдохновляет меня, – говорит Алекс на конференции.

Что предлагают будущие образовательные учреждения в ЖК Park Lake City?

Биллингвальный детский сад полного дня и начальную школу планируют объединить в одно двухэтажное здание. Ориентировочно площадь заведения будет составлять 2900 кВ м. Рассматривается также возможность формата Boarding School (ред. — школы с возможностью проживания).

— Мы всегда хотели, чтобы это было не "очередное" образовательное учреждение, а настоящее современное пространство, интересное и исключительное. Как в аспекте обучения и воспитания, так и по своей архитектуре и дизайнерским решениям. А с учетом сегодняшних задач – еще и с современным уровнем безопасности для детей и преподавателей. Укрытия будут соответствовать всем стандартам. Мы надеемся, что все это будет источником вдохновения для детей, будет побуждать их к учебе и станет необходимой частью этого увлекательного процесса, — говорит соучредитель проекта Андрей Мищенко.

По словам концептологини группы компаний DIM Алены Пискуновой, застройщики выполняют все нормы и рекомендации по строительству, разработанные государственными органами для обеспечения безопасного обучения и проживания.

— Как и во всем комплексе, в садике и школе будут доступны чистая питьевая вода из артезианской скважины, при строительстве и отделке будут использованы экологические материалы, а также геотермальные насосы для многоэтажных домов, которые используют почву, как источник тепла для отопления или нагрева горячей воды зимой и как источник кондиционирования летом. Мы хотим сделать энергонезависимыми учебные заведения и собственно дома, — акцентирует Пискунова.

Проєкт житлового кварталу та школи

Как отмечает Телеграфу член Наблюдательной комиссии Елена Товкун, школа будет рассчитана на 180 учеников, количество детей в классе не будет превышать 21 человек.

DIM планирует начать строительство в 2024 году и ввести в эксплуатацию в 2025 году. Для создания на следующих этапах средней и старшей школы зарезервирован участок в 3 га.

О ценовой политике квартир и стоимости обучения участники конференции пока не говорят, мол "еще рано". Однако вполне возможно, что у школы будут скидки или льготы для некоторых категорий украинских семей.