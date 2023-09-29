Укр

Построят самые современные школы и сады в 15 минутах от Киева: кто инвестирует и как будут выглядеть образовательные заведения

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Проект будущего здания Новость обновлена 29 сентября 2023, 10:51
Проект будущего здания. Фото interfax.com.ua

В первую очередь начнется строительство британского билингвального детского сада и начальной школы.

В пригороде Киева строят инновационный жилищный комплекс. Строительство Park Lake City было начато еще в 2019 году. Несмотря на временную остановку в начале полномасштабного вторжения, строительство активно возобновлено. В конечном итоге планируется воссоздать жилой проект площадью более 80 гектаров, где будут проживать более 4 тысяч семей. Среди многочисленных преимуществ – живописная местность с собственным водоемом, стильная архитектура и парковая зона с редкими растениями.

Кроме того, в ЖК будут самые современные образовательные учреждения. Группа компаний DIM и British International School, Ukraine (BISU) подписали соглашение о создании уникального образовательного пространства. Партнерство между известным оператором образования и ведущим застройщиком является своевременным ответом на общественные запросы относительно восстановления Украины и ее будущего. Речь идет не только о ценностях, но и новых стандартах жизни – украинцы хотят отстраивать "лучше, чем было".

28 сентября, на пресс-конференции, посвященной теме "Восстановление Украины: Образование будущего. Каким оно будет?" представители компании представили совместный проект. Телеграф побывал на этом мероприятии, чтобы узнать о том, какой будет школа.

Первая школа, предложившая британский стиль образования в Украине

Как рассказала председательница приемной комиссии BISU Елена Товкун, первый филиал британской международной школы был основан в 1997 году в столице Украины. Это единственная международная школа, которая физически продолжала работать в стране, в Киеве в Печерском районе и Днепре, с 1 сентября 2022 года, предлагая билингвальное образование из детского сада в выпускные классы. В основе академического курса лежит комбинация британской, международной и украинской обучающих программ. Согласно сегодняшним вызовам, ученики могут выбрать удобный для себя формат преподавания – очно, дистанционно и по экстернатной форме обучения.

Обучение обеспечивают сертифицированные международные учителя BISU. Некоторые из них остались в Украине, несмотря на полномасштабную войну. Александр Говард делится своим опытом преподавания во времена трудных испытаний.

— Для меня честь работать в Британской международной школе и вообще в Украине. Я здесь уже четвертый год. Конечно, трагические события, происходящие в стране с начала вторжения, повлияли на весь процесс образования. Но при всех вызовах, с которыми сталкиваются наши ученики, я был поражен их способностью достаточно быстро адаптироваться под эти ужасные реалии и успешно учиться – часто в укрытиях. Устойчивость и мужество детей – это то, что поражает и вдохновляет меня, – говорит Алекс на конференции.

Что предлагают будущие образовательные учреждения в ЖК Park Lake City?

Биллингвальный детский сад полного дня и начальную школу планируют объединить в одно двухэтажное здание. Ориентировочно площадь заведения будет составлять 2900 кВ м. Рассматривается также возможность формата Boarding School (ред. — школы с возможностью проживания).

— Мы всегда хотели, чтобы это было не "очередное" образовательное учреждение, а настоящее современное пространство, интересное и исключительное. Как в аспекте обучения и воспитания, так и по своей архитектуре и дизайнерским решениям. А с учетом сегодняшних задач – еще и с современным уровнем безопасности для детей и преподавателей. Укрытия будут соответствовать всем стандартам. Мы надеемся, что все это будет источником вдохновения для детей, будет побуждать их к учебе и станет необходимой частью этого увлекательного процесса, — говорит соучредитель проекта Андрей Мищенко.

По словам концептологини группы компаний DIM Алены Пискуновой, застройщики выполняют все нормы и рекомендации по строительству, разработанные государственными органами для обеспечения безопасного обучения и проживания.

— Как и во всем комплексе, в садике и школе будут доступны чистая питьевая вода из артезианской скважины, при строительстве и отделке будут использованы экологические материалы, а также геотермальные насосы для многоэтажных домов, которые используют почву, как источник тепла для отопления или нагрева горячей воды зимой и как источник кондиционирования летом. Мы хотим сделать энергонезависимыми учебные заведения и собственно дома, — акцентирует Пискунова.

Житловий комплекс Park Lake Sity та британської міжнародної школи (BISU)
Проєкт житлового кварталу та школи

Как отмечает Телеграфу член Наблюдательной комиссии Елена Товкун, школа будет рассчитана на 180 учеников, количество детей в классе не будет превышать 21 человек.

DIM планирует начать строительство в 2024 году и ввести в эксплуатацию в 2025 году. Для создания на следующих этапах средней и старшей школы зарезервирован участок в 3 га.

О ценовой политике квартир и стоимости обучения участники конференции пока не говорят, мол "еще рано". Однако вполне возможно, что у школы будут скидки или льготы для некоторых категорий украинских семей.

Теги:
#Украина #Недвижимость #Школа #Детсад #Детский сад #ЖК