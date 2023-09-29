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Побудують найсучасніші школи та садки за 15 хвилин від Києва: хто інвестує та як будуть виглядати освітні заклади

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
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Автор
Проєкт майбутньої будівлі Новина оновлена 29 вересня 2023, 10:51
Проєкт майбутньої будівлі. Фото interfax.com.ua

У першу чергу почнеться будівництво британського білінгвального дитячого садка та початкової школи

У передмісті Києва будують інноваційний житловий комплекс. Будівництво Park Lake City було розпочато ще у 2019 році. Не зважаючи на тимчасову зупинку на початку повномасштабного вторгнення, будівництво активно відновлено. У кінцевому результаті планується відтворити житловий проєкт площею понад 80 гектарів, де буде мешкати понад 4 тисячі родин. Серед численних переваг – мальовнича місцевість з власною водоймою, стильна архітектура та паркова зона з рідкісними рослинами.

Окрім цього, у ЖК будуть найсучасніші освітні заклади. Група компаній DIM та The British International School, Ukraine (BISU) підписали угоду про створення унікального освітнього простору. Партнерство між відомим освітнім оператором та провідним забудовником є своєчасною відповіддю на суспільні запити стосовно відновлення України та її майбутнього. Йдеться не лише про цінності, а і про нові стандарти життя – українці хочуть відбудовувати "краще, ніж було".

28 вересня, на пресконференції, присвяченій темі "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?" представники компанії презентували сумісний проєкт. Телеграф побував на цьому заході аби дізнатися про те якою буде школа.

Перша школа, яка запропонувала британський стиль освіти в Україні

Як розповіла голова приймальної комісії BISU Олена Товкун, перша філія британської міжнародної школи була заснована у 1997 році в столиці України. Це єдина міжнародна школа, яка фізично продовжувала працювати у країні, в Києві у Печерському районі та Дніпрі, з 1 вересня 2022, пропонуючи білінгвальну освіту з дитячого садочка до випускних класів. В основі академічного курсу лежить комбінація британської, міжнародної та української навчальних програм. Згідно з сьогоднішніми викликами учні можуть обрати зручний для себе формат викладання – очно, дистанційно та за екстернатною формою навчання.

Навчання забезпечують сертифіковані міжнародні вчителі BISU. Деякі з них залишилися в Україні попри повномасштабну війну. Олександр Говард ділиться своїм досвідом викладання у часи важких випробувань.

— Я маю за честь працювати в Британській міжнародній школі і взагалі в Україні. Я перебуваю тут вже четвертий рік. Звичайно, трагічні події, що відбуваються в країні з початку вторгнення, вплинули на весь освітній процес. Але при всіх викликах, з якими стикаються наші учні, я був вражений їхньою здібністю досить швидко адаптуватися під ці жахливі реалії та продовжувати успішно навчатися – часто в укриттях. Стійкість і мужність дітей – це те, що вражає та надихає мене, — каже Алекс на конференції.

Що пропонують майбутні освітні заклади в ЖК Park Lake City?

Білінгвальний дитячий садочок повного дня та початкову школу планують об'єднати в одну двоповерхову будівлю. Орієнтовно, площа закладу складатиме 2900 кВ м. Розглядається також можливість формату Boarding School (ред. — школи з можливістю проживання).

— Ми завжди хотіли, щоб це був не "черговий" освітній заклад, а справжній сучасний простір, цікавий та винятковий. Як в аспекті навчання та виховання, так і за своєю архітектурою та дизайнерськими рішеннями. А з урахуванням задач сьогодення – ще й із сучасним рівнем безпеки для дітей та викладачів. Укриття будуть відповідати всім стандартам. Ми сподіваємося, що це все буде джерелом натхнення для дітей, спонукатиме їх до навчання і стане необхідною частиною цього захопливого процесу, — каже співзасновник проєкту Андрій Міщенко.

За словами концептологині групи компаній DIM Альони Піскунової, забудовники виконують усі норми та рекомендації з будівництва, які розроблені державними органами для забезпечення безпечного навчання і проживання.

— Як і у всьому комплексі, в садочку і школі будуть доступна чиста питна вода з артезіанської свердловини, при будівництві та оздобленні будуть використані екологічні матеріали, а також геотермальні насоси для багатоповерхових будинків, які використовують ґрунт, як джерело тепла для опалення або нагріву гарячої води взимку та як джерело кондиціонування влітку. Ми хочемо зробити енергонезалежними заклади освіти й власне будинки, — акцентує Піскунова.

Житловий комплекс Park Lake Sity та британської міжнародної школи (BISU)
Проєкт житлового кварталу та школи

Як зазначає Телеграфу членкиня Наглядової комісії Олена Товкун, школа буде розрахована на 180 учнів, кількість дітей у класі не буде перевищувати 21 особу.

DIM планує розпочати будівництво 2024 року і ввести в експлуатацію 2025-го. Для створення на наступних етапах середньої та старшої школи зарезервовано ділянку в 3 га.

Про цінову політику квартир та вартості навчання учасники конференції поки не говорять, мовляв "ще зарано". Однак цілком можливо, що школи матимуть знижки чи пільги для деяких категорій українських родин.

Теги:
#Україна #Нерухомість #Школа #Дитсадок #Дитячий садок #ЖК