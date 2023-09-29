Побудують найсучасніші школи та садки за 15 хвилин від Києва: хто інвестує та як будуть виглядати освітні заклади

У першу чергу почнеться будівництво британського білінгвального дитячого садка та початкової школи

У передмісті Києва будують інноваційний житловий комплекс. Будівництво Park Lake City було розпочато ще у 2019 році. Не зважаючи на тимчасову зупинку на початку повномасштабного вторгнення, будівництво активно відновлено. У кінцевому результаті планується відтворити житловий проєкт площею понад 80 гектарів, де буде мешкати понад 4 тисячі родин. Серед численних переваг – мальовнича місцевість з власною водоймою, стильна архітектура та паркова зона з рідкісними рослинами.

Окрім цього, у ЖК будуть найсучасніші освітні заклади. Група компаній DIM та The British International School, Ukraine (BISU) підписали угоду про створення унікального освітнього простору. Партнерство між відомим освітнім оператором та провідним забудовником є своєчасною відповіддю на суспільні запити стосовно відновлення України та її майбутнього. Йдеться не лише про цінності, а і про нові стандарти життя – українці хочуть відбудовувати "краще, ніж було".

28 вересня, на пресконференції, присвяченій темі "Відновлення України: Освіта майбутнього. Якою вона буде?" представники компанії презентували сумісний проєкт. Телеграф побував на цьому заході аби дізнатися про те якою буде школа.

Перша школа, яка запропонувала британський стиль освіти в Україні

Як розповіла голова приймальної комісії BISU Олена Товкун, перша філія британської міжнародної школи була заснована у 1997 році в столиці України. Це єдина міжнародна школа, яка фізично продовжувала працювати у країні, в Києві у Печерському районі та Дніпрі, з 1 вересня 2022, пропонуючи білінгвальну освіту з дитячого садочка до випускних класів. В основі академічного курсу лежить комбінація британської, міжнародної та української навчальних програм. Згідно з сьогоднішніми викликами учні можуть обрати зручний для себе формат викладання – очно, дистанційно та за екстернатною формою навчання.

Навчання забезпечують сертифіковані міжнародні вчителі BISU. Деякі з них залишилися в Україні попри повномасштабну війну. Олександр Говард ділиться своїм досвідом викладання у часи важких випробувань.

— Я маю за честь працювати в Британській міжнародній школі і взагалі в Україні. Я перебуваю тут вже четвертий рік. Звичайно, трагічні події, що відбуваються в країні з початку вторгнення, вплинули на весь освітній процес. Але при всіх викликах, з якими стикаються наші учні, я був вражений їхньою здібністю досить швидко адаптуватися під ці жахливі реалії та продовжувати успішно навчатися – часто в укриттях. Стійкість і мужність дітей – це те, що вражає та надихає мене, — каже Алекс на конференції.

Що пропонують майбутні освітні заклади в ЖК Park Lake City?

Білінгвальний дитячий садочок повного дня та початкову школу планують об'єднати в одну двоповерхову будівлю. Орієнтовно, площа закладу складатиме 2900 кВ м. Розглядається також можливість формату Boarding School (ред. — школи з можливістю проживання).

— Ми завжди хотіли, щоб це був не "черговий" освітній заклад, а справжній сучасний простір, цікавий та винятковий. Як в аспекті навчання та виховання, так і за своєю архітектурою та дизайнерськими рішеннями. А з урахуванням задач сьогодення – ще й із сучасним рівнем безпеки для дітей та викладачів. Укриття будуть відповідати всім стандартам. Ми сподіваємося, що це все буде джерелом натхнення для дітей, спонукатиме їх до навчання і стане необхідною частиною цього захопливого процесу, — каже співзасновник проєкту Андрій Міщенко.

За словами концептологині групи компаній DIM Альони Піскунової, забудовники виконують усі норми та рекомендації з будівництва, які розроблені державними органами для забезпечення безпечного навчання і проживання.

— Як і у всьому комплексі, в садочку і школі будуть доступна чиста питна вода з артезіанської свердловини, при будівництві та оздобленні будуть використані екологічні матеріали, а також геотермальні насоси для багатоповерхових будинків, які використовують ґрунт, як джерело тепла для опалення або нагріву гарячої води взимку та як джерело кондиціонування влітку. Ми хочемо зробити енергонезалежними заклади освіти й власне будинки, — акцентує Піскунова.

Проєкт житлового кварталу та школи

Як зазначає Телеграфу членкиня Наглядової комісії Олена Товкун, школа буде розрахована на 180 учнів, кількість дітей у класі не буде перевищувати 21 особу.

DIM планує розпочати будівництво 2024 року і ввести в експлуатацію 2025-го. Для створення на наступних етапах середньої та старшої школи зарезервовано ділянку в 3 га.

Про цінову політику квартир та вартості навчання учасники конференції поки не говорять, мовляв "ще зарано". Однак цілком можливо, що школи матимуть знижки чи пільги для деяких категорій українських родин.