Соцпомощи для детей, пострадавших во время войны, не будет: министр объяснила причины

7,5 млн детей так или иначе пострадали от войны

В Украине есть граждане, которые получают разные виды финансовой помощи. Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила, стоит ли украинцам ожидать еще и выплат для детей, пострадавших во время войны.

Комментарии на этот счет чиновница дала на International Sustainability Forum 2023.

Глава профильного ведомства рассказала, что в стране появилась категория "дети, пострадавшие в результате войны". Но, на самом деле все 7,5 млн детей так или иначе можно назвать "пострадавшими". Оксана Жолнович отметила, что такой статус сегодня не предусматривает никаких дополнительных льгот или пособий.

"Более того, мы не пытаемся их создать, потому что это невозможно. Выходит, что в будущем эти 7,5 миллионов детей будут их выплачивать сами себе?", — заявила министр.

При этом, по словам Жолнович, родители пытаются зарегистрировать детям такой статус на всякий случай.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть дети, которые могут получить от государства социальную выплату. Такие выплаты положены тем, кто после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года потеряли дом или родных. Для получения соцпомощи родственники ребенка должны обратиться в органы попечительства по месту регистрации или фактического проживания.

Напомним, что "Телеграф" внимательно послушал главу Министерства социальной политики Оксану Жолнович, и выделил мысли, на которые стоит уже сейчас обратить внимание.