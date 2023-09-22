Соціальної допомоги для дітей, які постраждали під час війни, не буде: міністр пояснив причини

7,5 млн дітей так чи інакше постраждали від війни

В Україні є громадяни, які отримують різні види матеріальної допомоги. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чи варто українцям чекати ще й на виплати для дітей, які постраждали під час війни.

Коментарі щодо цього чиновниця дала на International Sustainability Forum 2023.

Глава профільного відомства розповіла, що в країні з’явилася категорія "діти, які постраждали внаслідок війни". Але, насправді, всі 7,5 млн дітей так чи інакше можна назвати "постраждалими". Оксана Жолнович зазначила, що такий статус сьогодні не передбачає жодних додаткових пільг чи допомоги.

"Більше того, ми не намагаємося їх створити, тому що це неможливо. Виходить, що в майбутньому ці 7,5 мільйонів дітей їх виплачуватимуть самі собі?", — заявила міністр.

При цьому, за словами Жолновича, батьки намагаються зареєструвати дітям такий статус про всяк випадок.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є діти, які можуть отримати від держави соціальну виплату. Такі виплати надаються тим, хто після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року втратив житло чи рідних. Для отримання соціальної допомоги родичам дитини необхідно звернутися до органів опіки за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно послухав главу Міністерства соціальної політики Оксану Жолнович і виділив думки, на які нам вже сьогодні варто звернути увагу.