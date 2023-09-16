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Не меньше 7 тысяч грн: при каких условиях семья военного может рассчитывать на выплаты от государства

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Жена военнослужащего может получать финансовую помощь Новость обновлена 16 сентября 2023, 15:10
Жена военнослужащего может получать финансовую помощь. Фото Иллюстративное фото

Дети военнослужащего также могут претендовать на выплаты

В случае гибели военнослужащего неработающие члены его семьи могут рассчитывать на выплаты от государства. Финансовая помощь предусмотрена его супруге и детям.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. Украинцам также озвучили сумму выплат, которая зависит от размера зарплаты военнослужащего и количества детей в семье.

Выплаты по потере кормильца регламентированы Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". На них может рассчитывать жена погибшего, которая не работает, а ухаживает за ребенком до 8 лет.

В этом случае выплаты назначаются независимо от возраста жены и ее трудоспособности. Но важным условие остается тот факт, что женщина не должна работать или проходить военную службу. А в случае, если военнослужащий погиб от ранения, контузии или другой травмы в боях за Украину, то выплаты назначаются независимо от того, работает мать его ребенка, не достигшего 8 лет, или нет.

На сегодняшний день, согласно данным Минобороны Украины, размер пенсии по потере кормильца равен 70% от зарплаты погибшего военного, но не может быть меньше 7,8 тысячи гривен. Если в семье двое и больше детей, то на каждого из них государство будет выплачивать по 50% зарплаты погибшего воина, но не меньше 6,1 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные могут получить выплаты во время отдыха. Сумма выплат зависит от должности военнослужащего и его зарплаты.

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