Не менше ніж 7 тисяч грн: за яких умов сім’я військового може розраховувати на виплати від держави

Діти військовослужбовця також можуть претендувати на виплати

У разі загибелі військовослужбовця члени його сім’ї, що не працюють, можуть розраховувати на виплати від держави. Фінансова допомога передбачена його дружині та дітям.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України. Українцям також озвучили суму виплат, яка залежить від розміру зарплати військовослужбовця та кількості дітей у сім’ї.

Виплати в разі втрати годувальника регламентовані Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб". На них може розраховувати дружина загиблого, яка не працює, а доглядає дитину до 8 років.

У цьому випадку виплати призначаються незалежно від віку дружини та її працездатності. Але важливою умовою залишається той факт, що жінка не повинна працювати чи проходити військову службу. А якщо військовослужбовець загинув від поранення, контузії чи іншої травми в боях за Україну, то виплати призначаються незалежно від того, працює мати його дитини, яка не досягла 8 років, чи ні.

На сьогоднішній день, згідно з даними Міноборони України, розмір пенсії за втратою годувальника дорівнює 70% від зарплати загиблого військового, але не може бути меншим за 7,8 тисячі гривень. Якщо в сім’ї двоє та більше дітей, то на кожного з них держава виплачуватиме по 50% зарплати загиблого воїна, але не менше 6,1 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військові можуть отримати виплати під час відпочинку. Сума виплат залежить від посади військовослужбовця та його зарплати.