Не в западных областях: где самая ожесточенная борьба за украинский язык

Украинцы все чаще жалуются на нарушение закона об украинском языке

В Украине время от времени возникают языковые скандалы. В то же время количество обращений по поводу нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" растет с каждым годом.

Как сообщает Оpendatabot, за 9 месяцев 2023 года было зарегистрировано более 3 тысяч таких обращений. Чаще всего на нарушения жалуются киевляне, а меньше всего замечаний — на западе страны.

Согласно обнародованным данным, с января по октябрь 2023 года уполномоченному по защите государственного языка поступило 3015 обращений от граждан по поводу нарушений языкового закона. Это на 4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда было зафиксировано 2895 обращений. В этом году среднее количество обращений в месяц составляет 335, тогда как в 2021 году эта цифра составляла 297.

Отмечается, что 28% от общего количества обращений касается нарушений языкового закона в программном обеспечении и на сайтах, преимущественно, жаловались на отсутствие украинской версии сайта. В последние три года именно эта категория является антилидером. На втором месте – жалобы на обслуживание потребителей. За неполный 2023 год было зарегистрировано 519 таких обращений (16,5%).

Кроме того, с 2021 по 2023 годы возросла доля обращений граждан по поводу нарушений языкового закона в сфере рекламы: с 11% до 15%. Еще 190 обращений (6%) касаются информации о товарах и услугах.

Также подчеркивается, что за последние три года заметно вырос процент обращений по нарушениям в сфере образования и науки — более чем вдвое, с 4% в 2021 году до 9% в этом году. А процент обращений в сфере здравоохранения увеличился почти в три раза: с 1,6% в 2021 году до 4,3% в 2023 году.

Три года подряд по количеству обращений лидером выступает Киев. Именно на столицу приходится более трети — 36% — от всех обращений по поводу нарушений языкового закона в Украине. В общей сложности львиная доля всех обращений (77%) поступает из пяти регионов: Киев, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Киевская области. За последние три года наименьшее количество обращений зарегистрировано в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Ровно разразился языковой скандал с таксистом, возившим пассажиров под российскую музыку. В салоне таксиста играла песня группы, недавно снявшей клип для "Z-аудитории". Несмотря на то, что в Украине планируют штрафовать за российские песни, он включил в машине поп музыку из россии.