Не в західних областях: де найзапекліша боротьба за українську мову

Українці все частіше скаржаться на порушення закону про українську мову

В Україні час від часу виникають мовні скандали. Водночас кількість звернень щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зростає з кожним роком.

Як повідомляє Оpendatabot, за 9 місяців 2023 року було зареєстровано понад 3 тисячі таких звернень. Найчастіше на порушення жаліються кияни, а найменше зауважень — на заході країни.

Згідно з оприлюдненим даними, з січня по жовтень 2023 року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень від громадян щодо порушень мовного закону. Це на 4% більше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли було зафіксовано 2895 звернень. Цьогоріч середня кількість звернень на місяць сягає 335, тоді як у 2021 році ця цифра складала 297.

Зазначається, що 28% від загальної кількості звернень стосується порушень мовного закону у програмному забезпеченні та на сайтах, переважно, скаржились на відсутність української версії сайту. Протягом останніх трьох років саме ця категорія є антилідером. На другому місці — скарги на обслуговування споживачів. За неповний 2023 було зареєстровано 519 таких звернень (16,5%).

Крім того, з 2021 по 2023 роки зросла частка звернень громадян щодо порушень мовного закону у сфері реклами: з 11% до 15%. Ще 190 звернень (6%) стосуються інформації про товари та послуги.

Також підкреслюється, що за останні три роки помітно зріс відсоток звернень щодо порушень у сфері освіти та науки — більш ніж удвічі, з 4% у 2021 році до 9% цьогоріч. А відсоток звернень у сфері охорони здоров’я збільшилась майже утричі: з 1,6% у 2021 році до 4,3% у 2023 році.

Три роки поспіль за кількістю звернень лідером виступає Київ. Саме на столицю припадає більш ніж третина — 36% — від усіх звернень щодо порушень мовного закону в Україні. Загалом левова частка усіх звернень (77%) надходить з п’яти регіонів: Київ, Харківська, Одеська, Дніпропетровська та Київська області. Натомість за останні три роки найменша кількість звернень зареєстрована в Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Рівному спалахнув мовний скандал із таксистом, який возив пасажирів під російську музику. У салоні таксиста грала пісня гурту, який нещодавно зняв кліп для "Z-аудиторії". Попри те, що в Україні планують штрафувати за російські пісні, він увімкнув у машині попмузику з росії.