В Україні хочуть штрафувати за російські пісні: озвучено суми штрафів

Розмір штрафів варіюється від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В Україні регулярно спалахують скандали через пісень російських виконавців у кафе чи інших публічних місцях. Щоб позбавитися цього депутати пропонують штрафувати за російську музику.

Про це йдеться у законопроекті №9547, який було зареєстровано у Верховній Раді 1 серпня 2023 року. Наразі документ опрацьовується у комітеті.

Автори законопроекту пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які заборонятимуть прослуховування російської музики у громадських місцях. Любителям пісень лепса, тіматі чи інших російських артистів загрожуватимуть штрафи у розмірі від 5100 до 8500 гривень або 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хочуть заборонити використання музичних фонограм, кліпів та інших творів, поширення яких заборонено, у торгових закладах, кафе та інших закладах сфери послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у громадському транспорті заборонили включати музику. Крім того, водій має право не впустити пасажира, який голосно слухає музику.