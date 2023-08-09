В Украине хотят штрафовать за российские песни: озвучены суммы штрафов

Размер штрафов варьируется от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине регулярно разгораются скандалы из-за песен российских исполнителей в кафе или других публичных местах. Чтобы избавиться от этого депутаты предлагают штрафовать за российскую музыку.

Об этом идет речь в законопроекте №9547, который был зарегистрирован в Верховной Раде 1 августа 2023 года. Сейчас документ прорабатывается в комитете.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут запрещать прослушивание российской музыки в общественных местах. Любителям песен лепса, тимати или других российских артистов будут грозить штрафы в размере от 5100 до 8500 гривен или 300–500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Хотят запретить использование музыкальных фонограмм, клипов и других произведений, распространение которых запрещено в торговых заведениях, кафе и других заведениях сферы услуг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в общественном транспорте запретили включать музыку. Кроме того, водитель имеет право не впустить пассажира, которые громко слушает музыку.